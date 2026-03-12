Una hermandad de Novelda podría quedarse sin salir en Semana Santa por falta de cofrades

La Hermandad de la Oración en el Huerto de Novelda atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. En el año en que cumple dos décadas desde su fundación, la cofradía podría no sacar su paso a la calle durante la próxima Semana Santa por falta de cofrades.

La hermandad, vinculada al barrio de la Cruz, se fundó en 2006 y llegó a contar con más de un centenar de socios. En sus primeros años, fueron las mujeres de la propia hermandad quienes portaban el paso a hombros durante las procesiones. Sin embargo, el paso del tiempo y el envejecimiento de sus miembros han reducido drásticamente el número de participantes.

Un momento del paso de la hermandad de la Oración en el Huerto por las calles de Novelda. / TELENOVELDA

Actualmente apenas quedan una quincena de hermanos y, según explican desde la propia hermandad, solo seis han confirmado que podrán continuar. Esta cifra es insuficiente tanto para sacar el paso del Señor en el Monte de los Olivos y el Arcángel Jofiel como para afrontar los gastos mínimos de mantenimiento de la cofradía.

Sobre ruedas

Tras la pandemia, el paso dejó de salir a hombros y comenzó a procesionar sobre ruedas debido a la edad de los integrantes. Muchos de los miembros que iniciaron la hermandad hace 20 años rondan ahora los 70 años.

Aun así, la hermandad ha logrado mantenerse activa durante todo este tiempo, participando cada año en las procesiones del Lunes Santo y del Viernes Santo. "Empezamos siendo 112 socios. Ahora somos 15 y solo seis me han dicho que continúan. No hay gente para poder sacar el paso", explica José Eugenio Pérez, miembro de la hermandad. "En estos 20 años hemos pasado muchas dificultades, pero nunca hemos dejado de salir".

Ahora, cuando se cumplen dos décadas de historia, el futuro de la hermandad depende de la llegada de nuevos cofrades que permitan mantener viva una de las tradiciones del barrio de la Cruz.