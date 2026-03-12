El Hospital de Elda implanta una técnica avanzada para tratar hernias complejas y evitar derivaciones

El Departamento de Salud de Elda ha dado un importante paso en la atención quirúrgica especializada al implantar una técnica avanzada para tratar eventraciones y hernias complejas de la pared abdominal. Se trata de la intervención mediante TAR (Transversus Abdominis Release), un procedimiento que permite reparar defectos extensos de la pared abdominal, reforzar las estructuras musculares y reducir el riesgo de recaídas.

Con esta novedad, el hospital ya no necesitará derivar a sus pacientes a otros centros, como era al Hospital General de Alicante, para este tipo de cirugías complejas, lo que mejora la accesibilidad y la continuidad de la atención para la población que abarca el área de salud, que ronda los 190.000 habitantes.

La iniciativa forma parte del plan de actualización e innovación del Servicio de Cirugía General y Digestiva, liderado por el doctor David Costa, orientado a consolidar áreas de alta especialización, fomentar la colaboración entre distintos equipos médicos y aplicar procedimientos respaldados por la evidencia científica.

Otro momento de la cirugía. / INFORMACIÓN

El avance ha sido posible gracias al trabajo del equipo de pared abdominal, integrado por la doctora Vidina Rodrigo y la doctora Patricia Costa, quienes han incorporado técnicas complementarias como la preparación preoperatoria con toxina botulínica, esto es, botox, y el neumoperitoneo progresivo, que facilitan la cirugía en casos de mayor dificultad.

Durante la fase inicial, los cirujanos del hospital de Elda cuentan con la tutorización del equipo de pared abdominal del Hospital General Universitario Doctor Balmis, dentro de un programa de colaboración entre departamentos del área sanitaria Alicante Centro, asegurando la máxima seguridad y calidad en los procedimientos.

Caso real

El primer paciente operado recientemente ha sido un hombre de 61 años con antecedentes de varias cirugías abdominales y factores de riesgo como sobrepeso, hipertensión, diabetes tipo 2 y dislipemia. Tras la operación, el paciente recibió el alta al quinto día postoperatorio y continuará su recuperación en casa con seguimiento ambulatorio en la consulta especializada de pared abdominal del hospital.

El equipo que ha realizado la cirugía para el tratamiento de hernias complejas de la pared abdominal / INFORMACIÓN

Esta incorporación refuerza la capacidad del Hospital de Elda para atender patologías quirúrgicas complejas, amplía su oferta de procedimientos y garantiza que los pacientes de la zona puedan recibir tratamientos de alta especialización sin necesidad de desplazarse a otros centros.