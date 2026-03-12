Un pino cae en el Jardín de la Música de Elda y daña otro en pleno estudio sobre la estabilidad de la pinada

Uno de los pinos de gran envergadura del Jardín de la Música de Elda ha caído y, al desplomarse, ha provocado la rotura de otro ejemplar similar situado a escasa distancia. El suceso se produce mientras el parque permanece cerrado al público desde hace dos semanas, periodo en el que el Ayuntamiento está realizando un estudio detallado sobre el estado de los árboles.

Según ha explicado el Consistorio, los últimos episodios de viento y las lluvias persistentes podrían estar detrás de la caída del ejemplar. La ubicación de estos pinos, su tamaño y el modo en que crecen en conjunto los hacen especialmente vulnerables a las corrientes de aire que se han registrado de forma continuada durante el último mes.

En este contexto, técnicos y especialistas en jardinería y arboricultura de la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes están analizando el estado de los diferentes pinos del parque. El objetivo es comprobar su estabilidad y resistencia ante posibles episodios meteorológicos adversos y determinar si es necesario adoptar medidas de seguridad. Las recientes borrascas también han incrementado la humedad del terreno, lo que reduce la firmeza del suelo que sostiene las raíces de estos árboles de gran porte y puede afectar a su estabilidad.

Posible sustitución de ejemplares

Una vez finalice el informe técnico, el Ayuntamiento decidirá las actuaciones a llevar a cabo. Entre ellas, no se descarta la sustitución de aquellos ejemplares que presenten inestabilidad, especialmente los que hayan registrado movimientos en su base a causa del viento.

En caso de que sea necesario garantizar la seguridad de la ciudadanía, los árboles dañados podrían ser reemplazados por nuevas especies arbóreas de gran tamaño. El objetivo sería mantener las zonas de sombra del parque, especialmente durante los meses de verano, cuando aumentan las temperaturas y la exposición solar. Mientras continúan los trabajos de evaluación, el Jardín de la Música permanece cerrado de forma preventiva para evitar cualquier riesgo para las personas usuarias, incluidos niños y mascotas.

Un precedente reciente

Una situación similar se produjo en Petrer, en la Explanada conocida hoy como Jardines Alcalde Vicente Maestre. En noviembre de 2024 el Ayuntamiento tuvo que cerrar el espacio ante el riesgo de caída de varios pinos. Tras un informe técnico que detectó un "riesgo extremo de caída", finalmente se talaron once ejemplares.

Los sensores instalados en los árboles registraron cambios significativos en su inclinación, lo que llevó a los técnicos a recomendar una intervención urgente. Tras la actuación y la repoblación con otras especies, el espacio pudo reabrirse cuatro meses después.