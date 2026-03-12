Así será el nuevo parque infantil de la plaza de la Hispanidad en Elda: tirolina, 15 juegos y más accesibilidad
La actuación, que se ejecutará en tres meses, mejorará el mobiliario urbano y las áreas verdes
El Ayuntamiento de Elda ha anunciado el inicio de las obras para renovar los juegos infantiles del parque anexo a la plaza de la Hispanidad, una actuación que contará con una inversión de 250.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo es que las nuevas instalaciones estén disponibles para los niños y niñas de la zona durante este mismo verano.
La intervención se llevará a cabo en un espacio de más de 4.000 metros cuadrados situado entre la calle Cuba y la recientemente remodelada avenida Filipinas, en el barrio de San Francisco de Sales, un enclave que funciona como punto de encuentro y convivencia para los vecinos.
El proyecto contempla la modernización de cuatro áreas de juego diferenciadas según usos y edades. En total se instalarán quince nuevos juegos infantiles, algunos de ellos accesibles para menores con movilidad reducida. Entre las principales novedades destaca la incorporación de una tirolina, que se sumará a otros elementos lúdicos diseñados para crear un entorno más moderno, seguro y atractivo.
Actuaciones
Además de sustituir los juegos que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo, las obras incluirán mejoras en la accesibilidad, la renovación del mobiliario urbano y actuaciones de mantenimiento en los alcorques y zonas ajardinadas del parque.
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia. “Queremos una ciudad donde la infancia gane terreno al asfalto”, ha afirmado el regidor eldense, quien ha destacado que la obra supone “una inversión en calidad de vida y en el futuro de nuestros barrios”.
Esta intervención se enmarca en el plan municipal ‘Elda parte de ti’, una iniciativa que busca situar a las personas en el centro de la gestión municipal y avanzar hacia una ciudad más amable, en la que plazas y parques recuperen su papel como eje de la vida social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La Reina Letizia respalda en Elda la producción nacional de calzado artesanal y sostenible
- La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves
- Una vecina de Petrer logra salir de Dubái: 'No puedo describir el miedo que he pasado
- Elda da la bienvenida a la reina entre aplausos y gritos de “¡Letizia, guapa!”
- Un juzgado perdona más de medio millón de euros a un empresario de Novelda: 'Ha resucitado