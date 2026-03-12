Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así son los nuevos drones de la Policía Local de Monóvar: cámaras térmicas, altavoces y vigilancia desde el aire

Los dispositivos permitirán mejorar la vigilancia y apoyar en emergencias

Nuevos drones para la Policía Local de Monóvar.

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Monóvar ha incorporado recientemente dos drones al equipamiento de la Policía Local con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del cuerpo y reforzar la seguridad en el municipio.

Uno de los dispositivos cuenta con avanzadas prestaciones tecnológicas, entre las que destacan una cámara térmica, altavoces para la emisión de mensajes en tiempo real y una cámara de alta precisión para la captación de imágenes. Estas características permitirán su utilización en situaciones complejas como labores de búsqueda de personas, gestión de emergencias, control de grandes eventos o apoyo a otros servicios de seguridad y emergencias.

Usos

El segundo dron, de carácter más utilitario, estará destinado principalmente a intervenciones más habituales, como tareas de vigilancia, control del tráfico, supervisión de espacios públicos o apoyo en dispositivos de prevención y seguridad.

La adquisición de estos equipos se ha realizado íntegramente con fondos propios municipales

La adquisición de estos equipos se ha realizado íntegramente con fondos propios municipales, una inversión que, según destacan desde el Ayuntamiento, refleja el compromiso de la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana con la mejora continua de los medios materiales de la Policía Local.

La concejala del área, M. Amparo Maestre, ha subrayado que la incorporación de nuevas tecnologías resulta clave para seguir modernizando el servicio y facilitar el trabajo de los agentes. “Nuestro objetivo es dotar a la Policía Local de todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su labor con la máxima eficacia y garantizar así una mayor seguridad para todos los vecinos y vecinas”, ha señalado.

Así son los nuevos drones de la Policía Local de Monóvar: cámaras térmicas, altavoces y vigilancia desde el aire

Una hermandad de Novelda podría quedarse sin salir en Semana Santa por falta de cofrades

