Elda toma el control de las obras del comedor del colegio Padre Manjón tras tres años de retrasos

El Ayuntamiento de Elda ha iniciado el trámite para ejecutar de forma subsidiaria las obras pendientes del comedor del colegio público Padre Manjón ante el incumplimiento de la empresa constructora, responsable del proyecto dentro del programa autonómico Plan Edificant. Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Jesús Sellés (PSOE). El gobierno local (PSOE–Elda Para Todas) ha decidido incautar el aval de garantía depositado por la empresa al firmar el contrato. Con ese dinero, el propio consistorio contratará y ejecutará los trabajos necesarios para finalizar la actuación y reparar los daños ocasionados durante la obra.

El concejal de Urbanismo, Jesús Sellés, ha explicado que, una vez completada la tramitación administrativa, será el Ayuntamiento quien asuma directamente la finalización de los trabajos. Entre las incidencias detectadas figuran problemas en carpinterías, goteras, baldosas dañadas, puertas que no cierran correctamente, además de la falta de puesta en marcha del ascensor y de la instalación de gas para la cocina.

Por su parte, la concejala de Educación, María Gisbert (PSOE), ha subrayado que ni el alumnado, ni las familias ni el profesorado del centro "pueden seguir esperando indefinidamente" una solución por parte de la constructora.

Desde el propio colegio, su director, Juan Carlos Silvestre, ha agradecido la decisión municipal tras más de tres años de retrasos en una actuación que inicialmente estaba prevista para ejecutarse en apenas siete meses. El Ayuntamiento confía en que las obras pendientes puedan resolverse antes del inicio del próximo curso escolar.

La situación del comedor del CEIP Padre Manjón lleva tiempo generando malestar en la comunidad educativa. En noviembre de 2024 se inauguró el nuevo espacio junto a la apertura de la segunda planta del edificio. Sin embargo, el centro comenzó a utilizarlo con un servicio de catering mientras todavía quedaban trabajos por terminar, entre ellos la instalación definitiva de la cocina.

Los problemas se agravaron un año después de la inauguración. En noviembre del pasado año, el alumnado tuvo que volver a comer en sus aulas debido a nuevos desperfectos y retrasos en la obra, una situación que reavivó el conflicto en el centro. Durante los dos cursos anteriores, los estudiantes ya se habían visto obligados a utilizar las clases como comedor escolar mientras se desarrollaban los trabajos.

Con la decisión de ejecutar las obras de forma subsidiaria, el Ayuntamiento pretende desbloquear definitivamente un proyecto que acumula años de retrasos y que afecta directamente al funcionamiento diario del colegio.