Monóvar cierra 2025 con superávit y reduce su deuda municipal en más de 11 millones de euros

El Ayuntamiento de Monóvar ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un resultado positivo y una reducción significativa de la deuda municipal. Así lo ha expuesto la concejala de Hacienda, Verónica Giménez Vidal, durante el Pleno municipal en el que se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del pasado año.

Según los datos presentados, el presupuesto de 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 238.837 euros, lo que significa que el consistorio ha ingresado más de lo que ha gastado durante el ejercicio una vez aplicados los ajustes que establece la normativa contable. La liquidación también confirma que el municipio cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

Uno de los indicadores más destacados es el ahorro neto positivo, que se sitúa en 891.443 euros. Esta cifra refleja la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a sus obligaciones financieras y continuar avanzando en el saneamiento de las cuentas municipales.

Deuda municipal

Durante su intervención, la responsable de Hacienda subrayó especialmente la evolución de la deuda municipal. Según explicó, cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión del Ayuntamiento, la deuda superaba los 25 millones de euros. En la liquidación de 2025, el capital vivo pendiente se sitúa en 13.626.877 euros. "Esto significa que se ha reducido la deuda municipal en más de 11 millones de euros", destacó Giménez Vidal durante la sesión plenaria.

Además, el porcentaje de endeudamiento respecto a los ingresos corrientes se ha situado en el 106,88 %, lo que permite al Ayuntamiento situarse por debajo del umbral del 110 % establecido por la normativa estatal. La concejala señaló que este dato supone "un indicador muy relevante de la mejora progresiva de la situación financiera del municipio". En este sentido, atribuyó la evolución positiva a una política de gestión económica basada en el control del gasto, la reducción de la deuda y el cumplimiento de las reglas fiscales.

Noticias relacionadas

"La liquidación del presupuesto de 2025 confirma que el Ayuntamiento está avanzando en una línea de gestión responsable orientada a garantizar la estabilidad financiera y el futuro del municipio", concluyó la edil de Hacienda.