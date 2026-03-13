Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hacienda control viviendasHuelga TRAMPuchades Serra GeladaMuere disparo balcónPlan General AlicanteRefugios Guerra Civil
instagramlinkedin

Monóvar cierra 2025 con superávit y reduce su deuda municipal en más de 11 millones de euros

El Ayuntamiento afirma que el nivel de endeudamiento está ya por debajo del límite legal del 110 %

Un momento del pleno de Monóvar.

Un momento del pleno de Monóvar. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Monóvar ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un resultado positivo y una reducción significativa de la deuda municipal. Así lo ha expuesto la concejala de Hacienda, Verónica Giménez Vidal, durante el Pleno municipal en el que se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del pasado año.

Según los datos presentados, el presupuesto de 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 238.837 euros, lo que significa que el consistorio ha ingresado más de lo que ha gastado durante el ejercicio una vez aplicados los ajustes que establece la normativa contable. La liquidación también confirma que el municipio cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

Uno de los indicadores más destacados es el ahorro neto positivo, que se sitúa en 891.443 euros. Esta cifra refleja la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a sus obligaciones financieras y continuar avanzando en el saneamiento de las cuentas municipales.

Deuda municipal

Durante su intervención, la responsable de Hacienda subrayó especialmente la evolución de la deuda municipal. Según explicó, cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión del Ayuntamiento, la deuda superaba los 25 millones de euros. En la liquidación de 2025, el capital vivo pendiente se sitúa en 13.626.877 euros. "Esto significa que se ha reducido la deuda municipal en más de 11 millones de euros", destacó Giménez Vidal durante la sesión plenaria.

Además, el porcentaje de endeudamiento respecto a los ingresos corrientes se ha situado en el 106,88 %, lo que permite al Ayuntamiento situarse por debajo del umbral del 110 % establecido por la normativa estatal. La concejala señaló que este dato supone "un indicador muy relevante de la mejora progresiva de la situación financiera del municipio". En este sentido, atribuyó la evolución positiva a una política de gestión económica basada en el control del gasto, la reducción de la deuda y el cumplimiento de las reglas fiscales.

Noticias relacionadas

"La liquidación del presupuesto de 2025 confirma que el Ayuntamiento está avanzando en una línea de gestión responsable orientada a garantizar la estabilidad financiera y el futuro del municipio", concluyó la edil de Hacienda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
  2. Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
  3. Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
  4. La Reina Letizia respalda en Elda la producción nacional de calzado artesanal y sostenible
  5. La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves
  6. Una vecina de Petrer logra salir de Dubái: 'No puedo describir el miedo que he pasado
  7. Elda da la bienvenida a la reina entre aplausos y gritos de “¡Letizia, guapa!”
  8. Un juzgado perdona más de medio millón de euros a un empresario de Novelda: 'Ha resucitado

Monóvar cierra 2025 con superávit y reduce su deuda municipal en más de 11 millones de euros

Monóvar cierra 2025 con superávit y reduce su deuda municipal en más de 11 millones de euros

Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Benissa y retenciones en Torrevieja con 36 incidencias activas

Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Benissa y retenciones en Torrevieja con 36 incidencias activas

Así se repartirían en la provincia de Alicante las miles de viviendas anunciadas por Llorca en suelo para dotaciones públicas

Así se repartirían en la provincia de Alicante las miles de viviendas anunciadas por Llorca en suelo para dotaciones públicas

Así será el nuevo parque infantil de la plaza de la Hispanidad en Elda: tirolina, 15 juegos y más accesibilidad

Así será el nuevo parque infantil de la plaza de la Hispanidad en Elda: tirolina, 15 juegos y más accesibilidad

Así son los nuevos drones de la Policía Local de Monóvar: cámaras térmicas, altavoces y vigilancia desde el aire

AIJU e Inescop colaboran para eliminar sustancias nocivas en productos infantiles y calzado

AIJU e Inescop colaboran para eliminar sustancias nocivas en productos infantiles y calzado

Estos son los cortes de luz programados para la próxima semana en la provincia de Alicante: descubre si te afectan

Estos son los cortes de luz programados para la próxima semana en la provincia de Alicante: descubre si te afectan

Una hermandad de Novelda podría quedarse sin salir en Semana Santa por falta de cofrades

Tracking Pixel Contents