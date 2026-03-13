La sede de Finetwork en el polígono Finca Lacy de Elda sale a la venta por 1,95 millones de euros

La nave que alberga la sede de la operadora de telecomunicaciones Finetwork en el polígono industrial Finca Lacy de Elda ha salido a la venta por 1,95 millones de euros. El inmueble aparece anunciado en un portal inmobiliario especializado, que presenta el edificio como una oportunidad de inversión en una de las zonas industriales "con mayor proyección" de la provincia de Alicante.

El edificio, que no es propiedad de la compañía eldense, sino que se trataba de un arrendamiento, se encuentra en la avenida San Luis de Cuba, dentro del citado polígono industrial, y cuenta con una parcela de 7.464 metros cuadrados y una superficie construida de 3.210 metros cuadrados. Según la información publicada en el portal inmobiliario, la nave está dividida en dos áreas diferenciadas: una zona de oficinas de 1.217,9 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con espacios diseñados para uso corporativo, y una zona de almacén de 1.992,8 metros cuadrados, pensada para actividades logísticas, productivas o de almacenamiento.

Sede de Finetwork en Elda. / TAT Photo

El resto de la parcela se destina a zona de aparcamiento y maniobras, lo que facilita el acceso de vehículos industriales y del personal. Además, la parcela dispone de una edificabilidad total de 5.225,8 metros cuadrados, lo que permitiría ampliar las instalaciones en el futuro.

La salida al mercado de este inmueble se produce apenas unos meses después de que Vodafone España completara en noviembre de 2025 la adquisición del 99,4 % del capital de Finetwork. La operación se formalizó mediante un canje de deuda por participaciones, acompañado de una ampliación de capital de 10 millones de euros destinada a reforzar la liquidez y garantizar la estabilidad financiera del operador durante su proceso de integración en la compañía.

Operador virtual

La empresa eldense, cuya denominación social es Wewi Mobile SL, es un operador móvil virtual, lo que significa que no dispone de red propia y utiliza la infraestructura de otros operadores para prestar servicio a sus clientes. Fundada por el empresario Pascual Pérez, la compañía experimentó durante años un fuerte crecimiento dentro del mercado español de telecomunicaciones. Parte de su estrategia de expansión se apoyó en importantes campañas de patrocinio deportivo y de grandes eventos, lo que le permitió ganar notoriedad y situarse entre los operadores que más clientes captaban en el país.

No obstante, en los últimos tiempos la empresa comenzó a afrontar problemas de liquidez, lo que provocó retrasos en el pago de algunas facturas, entre ellas las correspondientes al uso de la red de Vodafone. Ante esta situación, la compañía británica inició movimientos para proteger su posición como acreedora, llegando incluso a solicitar autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para dejar de aceptar nuevas altas de clientes de Finetwork.

Fachada de una tienda de Finetwork. / Eduardo Parra - Europa Press

Posteriormente, Vodafone presentó ante el juzgado un plan de reestructuración de la deuda, que finalmente fue respaldado judicialmente y que culminó con la adquisición de la mayor parte del capital de la operadora. En paralelo a este proceso, los responsables de la firma eldense exploraron posibles alternativas de venta, llegando a mantener negociaciones con el fondo de inversión Asterion Industrial Partners, aunque estas conversaciones no llegaron a prosperar antes de que se materializara la operación con Vodafone.

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Con esta compra, el operador británico, propiedad del grupo Zegona Communications, refuerza su presencia en el mercado español de telecomunicaciones mientras avanza en la integración de la marca Finetwork dentro de su estrategia empresarial.