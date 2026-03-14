Una falsa empresa de jardinería ocultaba en Elda una plantación de cannabis

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de cannabis en Elda y ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en las modalidades de cultivo y tráfico de drogas, además de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La actuación se inició cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià, durante un dispositivo operativo, interceptaron un vehículo en cuyo interior transportaba varias cajas con 812 plantas de cannabis. Ante el hallazgo, los agentes detuvieron al conductor, intervinieron el vehículo e iniciaron las gestiones para determinar el origen y destino de las plantas.

Momento de la entrada en la nave. / GUARDIA CIVIL

Las primeras investigaciones permitieron localizar un inmueble en la localidad de Elda que, aparentemente, funcionaba como una empresa de jardinería. Sin embargo, en su interior albergaba una instalación destinada al cultivo intensivo de cannabis con una capacidad estimada de entre 1.500 y 2.000 plantas.

Tras las labores de investigación, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià llevaron a cabo el registro del inmueble con la participación de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y de la Policía Local de Elda.

Distribución

Durante el registro, los agentes localizaron en el interior de la nave una plantación indoor compuesta por 89 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento, así como 12,7 kilogramos de marihuana ya preparada para su distribución. También intervinieron básculas de precisión, material destinado al pesaje, conservación y distribución de sustancias, documentación con anotaciones relacionadas con compradores vinculados al cultivo y consumo de marihuana, 390 euros en efectivo y dos carabinas de aire comprimido.

En el registro participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y de la Policía Local de Elda. / GUARDIA CIVIL

La instalación contaba con diversos sistemas técnicos para el cultivo intensivo de cannabis, entre ellos iluminación artificial, ventilación y filtrado de olores, además de cámaras de videovigilancia para controlar el entorno.

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Asimismo, técnicos de la compañía eléctrica detectaron una conexión ilegal a la red de suministro utilizada para abastecer la instalación sin contrato. Las comprobaciones realizadas indican que la defraudación de fluido eléctrico podría haberse prolongado al menos desde el año 2023. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Villajoyosa, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.