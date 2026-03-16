Choque entre PP y PSOE por los datos de empleo en Elda

Choque entre el PP y el PSOE a cuenta de la creación de empleo y los datos del paro de Elda. Mientras que el concejal popular Felipe Martínez ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar que la ciudad es "líder en destrucción de empleo", cargando contra la gestión del ejecutivo que preside Rubén Alfaro, los socialistas han respondido destacando que las cifras actuales de empleo "son las mejores de la historia" desde que existen registros en Elda.

El PP ha manifestado que "la ineficacia del equipo de gobierno convierte en recurrente la destrucción de empleo en la ciudad, Elda sigue líder en índice de paro. Desde el Grupo Popular se exigen medidas eficientes urgentemente". Y es que los populares ponen el foco en el número de afiliados, que viene descendiendo en los últimos años, mientras que el PSOE lo hace en el número de parados, que es el más bajo de su historia.

En un comunicado el PP ha recordado que "tan solo 6 días, Elda amanecía con la noticia de un ERTE en la empresa Incom, que afectaba a 136 personas". Y han manifestado que "el Partido Popular nuevamente denuncia la falta de iniciativas del equipo de gobierno municipal que están llevando a la destrucción sistemática de empleo en la ciudad".

El PP lamenta la ineficacia del equipo de gobierno para conseguir que la ciudad cree empelo

"En febrero de 2025, desde el Partido Popular se señalaba públicamente que Elda era la ciudad con mayor tasa de paro de la provincia y que corría riesgo de convertirse en una ciudad dormitorio, situación que, según el partido, ya se ha producido".

"Los datos de la Seguridad Social muestran que la destrucción de empleo es una tendencia recurrente desde 2022, con una pérdida media de 478 empleos al mes en los últimos cuatro años", han alertado desde las filas populares.

"Esta pérdida sostenida de empleo contrasta con las noticias que el Ayuntamiento suele difundir sobre la bajada del paro o el incremento del tejido comercial, estrategias que el Partido Popular considera engañosas para la población eldense, y que no ofrecen el fiel reflejo de la realidad", han asegurado.

Pérdida de 480 empleos al año

"Con datos de más de 14.500 empleados en 2022, la ciudad ha sufrido una pérdida acumulada media de 480 empleos en los últimos tres años, con la consiguiente caída de actividad económica. Municipios cercanos como Elche, Villena o Petrer han mantenido o incrementado la afiliación laboral, liderando a su vez la Comunidad Valenciana el descenso del paro en España, lo que pone más de manifiesto y evidencia la ineficacia de las políticas locales en materia de empleo", han manifestado.

"Las iniciativas municipales destinadas a la promoción económica y de empleabilidad, como por ejemplo el organismo autónomo Idelsa, no han logrado revertir esta tendencia ni generar un impacto eficaz en la creación de empleo en el municipio. Además este organismo autónomo lleva sin director ya más de tres meses, sin haber sido el mismo restituido, demostrando una vez más la dejadez del equipo de gobierno".

"El Ayuntamiento no puede permanecer pasivo ante esta situación, ya que la creación de empleo debería ser prioridad estratégica en cualquier administración local"han reclamado.

El Partido Popular ha destacado que “el equipo de gobierno actual no está a la altura de las circunstancias y carece de políticas activas de empleo. Si el tasa de empleabilidad baja en nuestra ciudad mientras en otros municipios crece, algo no se está haciendo bien”.

El Partido Popular insta al Ayuntamiento a "tomar medidas efectivas y a dejar de ocultar la realidad bajo noticias con doble fondo, y ve urgente actuar para frenar la debacle laboral en Elda y garantizar el futuro económico de sus ciudadanos". Desde el Grupo Popular creen que al equipo de gobierno "ya no le quedan ideas" y se postula como la "única fuera política para revertir la situación".

Réplica del PSOE

Por su parte desde el equipo de gobierno ha respondido al PP el portavoz del PSOE, Fernando Gómez: "En respuesta a las críticas vertidas por el Partido Popular sobre los datos del paro en Elda, es importante recalcar que las cifras actuales de empleo son las mejores de la historia desde que existen registros en nuestra ciudad".

"En el último año, el desempleo ha disminuido en nueve meses, lo que demuestra un claro avance en la creación de empleo y la recuperación económica de Elda. Además, en este periodo 271 personas menos se encuentran buscando empleo, una cifra significativa, especialmente teniendo en cuenta el aumento demográfico experimentado por la ciudad".

El PSOE compara las cifras actuales con el "paro desbocado" que sufría Elda bajo gobierno del PP hace más de una década

Desde que el PSOE accedió al gobierno local, "el desempleo en la ciudad ha descendido un 46%, porcentaje que contrasta con el paro desbocado que sufría la ciudad durante los años de gobierno del PP. De las 7.695 personas sin empleo registradas en enero de 2015 se ha pasado a los 4.466 en febrero de 2026".

Y en relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en 2015 era de 648,60 euros mensuales o 21,62 euros/día y en estos momentos es de 1.221 mensuales o 40,70 euros/día. "Es decir, desde que el PSOE gobierna en Elda, el paro ha descendido a la mitad y el salario mínimo interprofesional se ha duplicado".

Idelsa

Respecto a las críticas sobre Idelsa, Goméz ha manifestado que "la ausencia de un director en la entidad no ha tenido ningún impacto negativo en su funcionamiento. En la actualidad, un funcionario altamente cualificado, con formación en economía, está desempeñando la labor de gerencia de manera plena y efectiva, estando completamente habilitado para cubrir las funciones hasta que se proceda a cubrir la baja de forma definitiva".

"El compromiso del equipo de gobierno es claro: seguir impulsando políticas activas de empleo y continuar con el desarrollo económico de Elda, lo que se refleja en los datos positivos que estamos viendo. Todo ello, a pesar de la incertidumbre que a nivel mundial están provocando conflictos como los de Irán y Ucrania".

Y ha agregado que "el trabajo conjunto de todos los sectores y la eficaz gestión pública están dando sus frutos, y seguiremos avanzando para mejorar aún más la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Datos aportados por el PP

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Datos aportados por el PSOE