Elda inicia la renovación del muro perimetral del antiguo Pepico Amat

La concejalía de Espacio Público e Inversiones de Elda ha comenzado los trabajos para la renovación integral del muro perimetral del antiguo Pepico Amat, un proyecto que forma parte del Plan ‘Elda parte de ti’ y que permitirá completar la reurbanización del eje formado por las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas.

Las obras han comenzado este lunes con la demolición de la tapia existente, que circunda el perímetro del estadio municipal desde la calle Venezuela hasta la calle Perú, pasando por la avenida de las Olimpiadas. De ese modo, las labores iniciales de este proyecto contemplan la retirada completa de este muro perimetral que se encontraba deteriorado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas.

Con esta actuación, se pretende mejorar tanto la seguridad de las personas como todo el aspecto exterior del antiguo Pepico Amat, creando un nuevo vallado más moderno y menos invasivo, realizado en acero galvanizado, que además permitirá visualizar el interior del recinto desde el exterior, recuperando este espacio tan emblemático de Elda para toda la ciudadanía.

La renovación del muro perimetral del antiguo Pepico Amat nos permite ofrecer una solución mucho más práctica, cómoda y segura al vallado de este recinto deportivo José Antonio Amat — Concejal de Espacio Público e Inversiones de Elda

De ese modo, se completa la mejora visual de toda la avenida Olimpiadas después de la remodelación del eje de las ‘Tres avenidas’, realizado también a través de la Concejalía de Espacio Público e Inversiones, que modernizó este extenso vial de la ciudad renovando tanto el pavimento como las aceras, aumentando la accesibilidad general de todo el barrio para facilitar y hacer más cómodo el día a día de los vecinos y vecinas, sobre todo de aquellas personas con movilidad reducida.

Cabe recordar que esta instalación municipal data de los años 60, por lo que el muro existente merecía una renovación total para integrarlo en las necesidades que hoy en día la sociedad demanda en una ciudad más moderna, cómoda, accesible y sostenible.

Otra imagen de las obras / INFORMACIÓN

Por ello, el proyecto contempla también la mejora de todos los accesos al recinto a través de nuevas puertas de mayor tamaño y funcionalidad, así como la plantación de nuevos ejemplares de arbolado que acompañarán al vallado en su parte interior, dotando de una amplia superficie verde a la zona para aportar sombra y frescor en los meses de verano. Además, también se mejorará la iluminación en el entorno del cerramiento del campo municipal.

Seña de identidad

“La renovación del muro perimetral del antiguo Pepico Amat nos permite ofrecer una solución mucho más práctica, cómoda y segura al vallado de este recinto deportivo, mejorando su permeabilidad visual para que el estadio municipal recobre protagonismo en un barrio donde se ha convertido en una seña de identidad para varias generaciones de eldenses”, ha señalado el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat.

El edil ha destacado que “desde el gobierno local, a través del plan de inversiones ‘Elda parte de ti’, seguimos trabajando en la modernización y mejora de todos los barrios de nuestra ciudad con el objetivo de conseguir una Elda más cómoda, más humana y accesible en la que vivir”.