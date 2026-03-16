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Unas obras provocan una fuga de gas en Novelda

El suceso ha obligado a desalojar la zona hasta que se ha localizado y taponado el escape, que ha quedado resuelto en apenas 30 minutos

Vehículos de bomberos y Policía Local durante el operativo por la fuga de gas registrada en Novelda

Vehículos de bomberos y Policía Local durante el operativo por la fuga de gas registrada en Novelda / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Sara Rodríguez

Un escape de gas producido por unas obras en Novelda ha obligado a intervenir a los bomberos, Policía Local y Guardia Civil, quedando la fuga resuelta en apenas 30 minutos tras un gran despliegue de medios.

El suceso se ha registrado sobre las 14:00 horas en la calle San Pascual, cuando durante unas obras se ha golpeado y perforado accidentalmente una conducción de gas natural, lo que ha obligado a desalojar la zona hasta que se ha garantizado la seguridad y taponado el escape, según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos y el Ayuntamiento.

Dos bomberos durante el operativo

Dos bomberos durante el operativo / INFORMACIÓN

Así, en apenas 30 minutos ha quedado solventado el escape, y la empresa responsable del suministro de gas ha sustituido el tramo de conducción afectada y restablecido el servicio.

El Ayuntamiento ha explicado que al registrarse el escape se ha activado el protocolo para este tipo de casos, desalojando a los vecinos y comercios cercanos y movilizándose los efectivos de seguridad. Y cuando se ha localizado y taponado la fuga, los residentes y comerciantes han podido regresar.

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Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que han movilizado dos unidades tras recibir el aviso a las 14:16, retirándose a las 15:06 tras taponar la fuga y quedar ya en manos de la empresa suministradora la reparación.

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