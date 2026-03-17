Algueña se plantea no modificar su nombre tras el informe de la AVL que prioriza el topónimo en valenciano

Parece de Algueña seguirá siendo Algueña, sin más topónimo que el castellano. El dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que avala l’Alguenya como denominación oficial única y rechaza que en todo caso, si se acuerda una fórmula bilingüe, la forma en castellano vaya primero, complica que siga adelante la modificación aprobada por el pleno para incluir también el topónimo en valenciano.

La propuesta respaldada por unanimidad por el pleno era que la denominación oficial fuera Algueña / l'Alguenya, incluyendo así la versión bilingüe por primera vez. Pero se ha topado por una resolución de la AVL, que es vinculante por lo que la Generalitat no puede acordar otro cambio que no sea ese. Pero para ello debe volver a pasar por el pleno en la forma bilingüe propuesta por la academia, y no parece que el Ayuntamiento esté por la labor.

Queríamos oficializar también el nombre en valenciano, pero esto lo complica todo. Creo que sería contraproducente porque es una imposición Sergio Ramírez — Alcalde de Algueña

Y el alcalde Sergio Ramírez (PSOE) ha mostrado este martes su disconformidad con la resolución de la AVL, que considera se ha "extralimitado" al obligar a que la denominación en valenciano vaya primero, cuando señala que hasta ahora solo ha existido la denominación castellana de forma oficial y el 80 % de la población es castellanoparlante.

Así, el primer edil señala que "queríamos oficializar también el nombre en valenciano, pero esto lo complica todo. Creo que sería contraproducente porque es una imposición".

Ramírez ha lamentado que esa resolución dificulta una medida que precisamente buscaba dar protagonismo al nombre de la localidad en valenciano, algo que no existe actualmente. Y que el acuerdo plenario especifica que primero vaya el topónimo en castellano.

Consulta con la oposición

Por ello, va a consultar con la oposición, formada por el PP, esta circunstancia, ya que se trata de un tema importante en el que se debe lograr el máximo consenso. Y ha dejado la puerta a que si el PP está de acuerdo, se vote en el pleno y el alcalde se abstenga para facilitar su aprobación. Pero ha señalado que no está por la labor de seguir adelante con esta medida.

Y es que aunque haya dictaminado la AVL, en todo caso el cambio que propone tendría que ser validado por el Ayuntamiento y remitido a la Generalitat, que con el dictamen de la AVL seguiría lo resuelto por esta. Y por tanto la última palabra es del pleno, que no puede poner primero en nombre el castellano, pero puede dejarlo como está y no incluir el topónimo en valenciano.

Por su parte la Acadèmia Valenciana de la Llengua defiende que l’Alguenya es la denominación correcta del municipio, basándose en criterios históricos y lingüísticos. Y deja claro que en caso de optarse por una fórmula bilingüe, la forma valenciana debe figurar en primer lugar.