Estas son las cuentas de Elda para 2026: crecen en un 8 % e inyectan más dinero para Servicios Sociales y el tejido productivo

El Ayuntamiento de Elda ha presentado este martes el proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 54,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,32 % respecto al año anterior.

El alcalde Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, y la concejala-portavoz de Elda para Todas, Cristina Rodríguez, ha desgranado unos presupuestos que "consolidan la senda expansiva y transformadora de la gestión municipal".

Bajo los ejes de la "modernización, el mantenimiento de las políticas sociales y el impulso de los motores económicos", el presupuesto de 2026 se define como una "herramienta centrada en las personas".

Con estas cuentas consolidamos unos servicios públicos de calidad y una red de protección social que es referente en nuestra comarca Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

En este sentido, la partida destinada a Protección y Promoción Social aumenta un 7,14 %, un crecimiento que se acumula al 18,57 % de los dos ejercicios previos, "garantizando así un blindaje histórico de las políticas de bienestar y la aportación al Instituto Municipal de Servicios Sociales (Imsse)".

"Con estas cuentas reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en una Elda que no deja a nadie atrás, consolidando unos servicios públicos de calidad y una red de protección social que es referente en nuestra comarca", ha señalado el alcalde.

Tejido productivo

Otro de los pilares fundamentales de este presupuesto es el apoyo al tejido productivo local. Las partidas destinadas a Industria, Comercio, Turismo y Pymes crecen un 12,43 %, demostrando la voluntad del equipo de gobierno de fortalecer los sectores que generan empleo y riqueza en el municipio.

Un momento de la presentación de las cuentas / INFORMACIÓN

Asimismo, la mejora de los servicios públicos sostenibles recibe un impulso del 3,37 %, presupuesto que permitirá cubrir el incremento de costes en servicios esenciales para el día a día de la ciudadanía, como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el alumbrado público y los suministros energéticos.

Se trata de unos presupuestos expansivos y ambiciosos que superan de nuevo la barrera de los 50 millones de euros gracias a una gestión eficiente de los recursos públicos Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

El regidor eldense ha destacado que "se trata de unos presupuestos expansivos y ambiciosos que superan de nuevo la barrera de los 50 millones de euros gracias a una gestión eficiente de los recursos públicos". Ha recordado además que, como en años anteriores, la incorporación de los remanentes de tesorería permitirá ampliar aún más la capacidad de inversión durante el ejercicio y movilizando más de 70 millones de euros.

Igualmente, el presupuesto ha podido crecer gracias al incremento de las aportaciones del Estado a las arcas municipales, "principalmente por el crecimiento demográfico de nuestra ciudad y también por la buena marcha de la economía. En solo dos ejercicios, el Estado ha aportado seis millones de euros más", ha señalado el alcalde de Elda.

Seguridad, transporte y educación

El presupuesto también contempla incrementos estratégicos en áreas clave como Seguridad Ciudadana y Transporte (5,70%), donde destaca la mejora del contrato de transporte público y la recuperación de las becas de transporte universitario.

En el ámbito educativo, se aumentan las partidas para combatir el absentismo y fomentar las actividades extraescolares gratuitas, mientras que en Cultura y Deportes se mantiene el apoyo firme al tejido asociativo y la organización de eventos que dinamicen la vida social de la ciudad.

Factura de la luz

En el capítulo de gastos, hay que destacar la reducción de la factura de la luz que debe afrontar el Ayuntamiento gracias a la renovación de todo el alumbrado público a tecnología LED. "La reducción ha sido prácticamente del 50 %, pasando de casi un millón de euros a algo más de medio millón. Estos datos demuestran que acometer esta ambiciosa medida, financiada en parte con fondos europeos, fue una decisión acertada no sólo por el ahorro económico, sino también por la mejora de la eficiencia energética", ha indicado Rubén Alfaro.

El objetivo de estos presupuestos es mejorar la vida de todos y todas las eldenses, algo fundamental para esta coalición entre Elda para Todas y PSOE Cristina Rodríguez — Portavoz de Elda para Todas

"Estamos ante unas cuentas", ha concluido el primer edil, "que reflejan el modelo de ciudad que estamos construyendo: una Elda moderna, con mejores servicios, volcada con su comercio y, sobre todo, profundamente humana".

Por su parte, Cristina Rodríguez ha señalado que están “muy satisfechos desde Elda para Todas con estos presupuestos cuyo objetivo es mejorar la vida de todos y todas las eldenses, algo fundamental para esta coalición entre Elda para Todas y PSOE”.

La edil ha puesto el foco en la agenda verde, “un tema transversal que toca todas las áreas de gobierno y que en estos presupuestos se enfoca no solo en el cuidado de los espacios naturales para que todo el mundo disfrute de ellos, sino también en el tema de la energía y en ese ahorro que ha supuesto la instalación de luminaria led en la ciudad”.