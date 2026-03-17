Petrer descubre las viviendas que tiene vacías... y la cifra causa estupor

Petrer sigue trabajando para encontrar una solución a las dificultades que tienen los vecinos para encontrar vivienda en el municipio, una problemática de la que no escapa, como muchos otros de la provincia.

El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha dado a conocer este martes el último estudio que está llevando a cabo el Ayuntamiento, con datos facilitados por Aguas de Alicante. Del informe se desprende que en 2025 hay en Petrer 708 viviendas que no tienen ningún tipo de consumo de agua, "es decir, viviendas donde no vive nadie". Esa cantidad representa algo menos de un 5% con respecto al total del municipio, cifrado en 14.885.

El edil ha expresado que en una situación en la que falta vivienda, "resulta, cuanto menos sorprendente, este número de viviendas y, por tanto, queremos profundizar en este número, ahora que tenemos el dato".

Así, el objetivo es intentar zonificar, conocer los motivos de que estén deshabitadas y, sobre todo, ver si desde el Ayuntamiento "podemos hacer algún tipo de medida para impulsar su uso".

Despoblación

Es cierto que, según ha reconocido Morcillo, "probablemente algunas de ellas sean inhabitables, otras que tendrán problemas de herencias detrás, pero debe haber un gran porcentaje de esas viviendas que no hay ayudas por parte de las administraciones para intentar rehabilitarlas", incide el concejal, que recuerda que, al igual que han hecho con el casco antiguo, consiguiendo revertir la despoblación, "tenemos que intentar hacer algo similar".

El concejal de Urbanismo de Petrer, tras presentar las medidas sobre vivienda / INFORMACIÓN

De este modo, a partir de la reveladora cifra, la concejalía de Urbanismo planea realizar un estudio más profundo que permita, a través de una muestra representativa, obtener un diagnóstico para conocer la situación real de dichas viviendas y, según necesidades, plantear posibles políticas públicas que permitan un impulso para fomentar su uso.

Morcillo ha subrayado que el Ayuntamiento está intentando "por todos los medios que tenemos a nuestro alcance" impulsar la vivienda, bien con cambios normativos, como ha pasado con la transformación de locales a viviendas, bien con ayudas a la rehabilitación, bien con la rehabilitación de barrios enteros como la iniciativa del Plan Barrios o bien con el impulso del suelo municipal para construir vivienda.

Locales en viviendas

Estas medidas que subraya el concejal se traducen en los últimos años en proyectos como el cambio de ordenanza municipal en 2024 para poder convertir locales comerciales a viviendas, permitiendo que desde ese año se hayan contabilizado 125.

Otros son cinco convocatorias de las ayudas municipales para la compra, construcción y rehabilitación de viviendas en el casco antiguo de Petrer, con más de 50 familias beneficiadas, o la puesta en marcha de las obras del Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada en el barrio de La Frontera, una "actuación histórica en marcha" que supone la renovación integral de 10 edificios residenciales gracias a la mayor inversión en rehabilitación de vivienda gestionada en el municipio, financiado con fondos europeos Next Generation y otras aportaciones públicas; o el ofrecimiento de suelo municipal para la construcción de vivienda en zonas como Luvi.