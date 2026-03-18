Detenido en Petrer por robar material de una nave que ocultaba una plantación de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Petrer a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido transportando material procedente de una nave que albergaba una plantación de marihuana.

Los hechos se iniciaron a raíz de una llamada al 091 realizada por la Policía Local de Petrer, en la que se solicitaba colaboración ante un posible robo con fuerza en el interior de una nave industrial. Al parecer se encontraban tres personas en su interior cargando material en una furgoneta.

Con la descripción aportada, agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron a la zona y localizaron un vehículo que coincidía con las características. La furgoneta fue interceptada cuando el conductor circulaba a gran velocidad. En su interior, los agentes hallaron diversas herramientas y alrededor de catorce sistemas de iluminación led. El conductor manifestó que los había recogido de una nave cercana.

Registro

De forma paralela, otra dotación policial accedió a la nave señalada para tratar de localizar a los otros implicados. Durante la inspección, los agentes descubrieron en su interior una plantación indoor de marihuana equipada con material eléctrico, entre el que se encontraban sistemas de iluminación similares a los localizados en la furgoneta.

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Ante los indicios de un delito contra la salud pública, los agentes procedieron a la detención del conductor. Posteriormente, y con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo el registro de la nave, donde se intervinieron un total de 338 plantas de marihuana, así como los equipos utilizados para su cultivo. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.