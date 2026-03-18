Así es el nuevo contrato de limpieza de Elda: más trabajadores, vehículos eléctricos con GPS y brigadas multifuncionales

El Ayuntamiento de Elda ha presentado este miércoles el nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, un contrato con una duración de una década que seguirá externalizado y que supondrá una inversión anual de 5,3 millones de euros.

La nueva contrata supone un refuerzo tanto en medios humanos como técnicos. La plantilla crece con la incorporación de 12 nuevos trabajadores, alcanzando un total de 93 profesionales, mientras que la organización del servicio se amplía de 23 a 28 sectores de limpieza. Esta redistribución permitirá cubrir todo el casco urbano diariamente en días laborables, con refuerzos específicos por las tardes y servicios extraordinarios durante jornadas festivas.

Entre las novedades destaca la incorporación de vehículos eléctricos. / J.CRUCES / AYTO DE ELDA

Uno de los avances más significativos es la modernización de la flota, compuesta por 39 vehículos equipados con sistemas GPS que permitirán optimizar rutas y mejorar la eficiencia en tiempo real. Destaca también la incorporación de 12 unidades eléctricas que contribuirán a reducir tanto la contaminación acústica como la huella de carbono, especialmente en el centro y en las zonas residenciales.

El servicio incorpora además nuevas fórmulas de intervención para mejorar la respuesta ante incidencias cotidianas. En este sentido, se crean brigadas multifuncionales destinadas a "atender imprevistos" sin alterar el funcionamiento habitual, a las que se suman brigadas específicas encargadas de la limpieza y desinfección de áreas de juegos infantiles, espacios biosaludables y el tramo canalizado del río.

Recogida de enseres

La renovación del contrato incluye también una mejora sustancial en las prestaciones, con la intensificación del fregado de aceras y del baldeo en todo el casco urbano mediante rutas rotativas, así como la ampliación del servicio de recogida de enseres bajo demanda, que pasará a prestarse seis días a la semana. A ello se suma la retirada de residuos sin cita previa y el análisis de los puntos donde se producen vertidos incontrolados con el objetivo de erradicarlos.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro (d), y el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat (i). / J.CRUCES / AYTO DE ELDA

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Elda, Rubén Alfaro; el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat; y el director general de la concesionaria Fobesa, Juan Pablo Mateo, quienes han dado a conocer los principales detalles de un servicio que se enmarca en la hoja de ruta de la ciudad hacia un modelo más sostenible, alineado con el Plan Estratégico Elda 2030. Bajo el lema "Elda como nueva", la nueva contrata estrena además una imagen renovada que estará presente en vehículos, contenedores y uniformes, incorporando elementos reconocibles del municipio.

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Durante la presentación, el primer edil ha destacado que este proyecto supone "un salto cualitativo en la gestión de residuos y en la modernización de los servicios públicos", al tiempo que reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una Elda más limpia, verde y sostenible. Por su parte, el director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, ha subrayado que el nuevo contrato permitirá mejorar la presencia y la capacidad de respuesta en la ciudad durante la próxima década, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana al recordar que "la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia".