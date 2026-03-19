"No hay ningún servicio en 44 años que no haya podido hacer por ser mujer"

Primera mujer en dirigir un cuerpo de Policía Local en la Comunidad y segunda en España, Inmaculada Soriano se despide tras 44 años de servicio, 33 de ellos como jefa, en Villena. A sus 67 años, se jubila con una trayectoria pionera en un ámbito sin apenas referentes femeninos cuando comenzó. Licenciada en Criminología, graduada en Seguridad y Ciencias Policiales y con un máster oficial en Intervención Criminológica y Victimológica, Soriano es también autora de diversas publicaciones sobre Policía Local.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo azul y blanco, la Condecoración de plata al mérito policial de la Generalitat, además de múltiples felicitaciones públicas. En 2015, la Asociación de Jefes de Policía Local de la Provincia de Alicante le concedió el "Laurel de Oro" por su trayectoria. Ahora cierra una etapa marcada por la vocación, el esfuerzo y el liderazgo.

Cuando ingresó en el cuerpo, ¿imaginaba una carrera tan larga y con tanta responsabilidad?

El hecho de ser jefa no me lo había planteado nunca. Mi jefe era joven, tenía tres o cuatro años más que yo, así que en ningún momento pensé que pudiera llegar a ser jefa de Policía Local. Como mucho aspiraba a ascender a sargento si el jefe ascendía. Esa era mi máxima aspiración. Nunca me planteé ostentar la jefatura. Digamos que fue de forma accidental, nunca mejor dicho por el accidente de tráfico que tuvo el jefe que teníamos antes. Mi pretensión era ser policía local, nada más.

¿Siempre tuvo claro que quería ser policía?

Desde que empiezo a oír que las primeras mujeres se presentan a la Policía en Madrid, en 1972, yo tenía 13 o 14 años. Lo imaginaba como un sueño, pero no sabía si iba a poder alcanzarlo. Soy de Yecla y recuerdo que se convocaron plazas: cuatro para chicas y seis para chicos. Decidí presentarme y empecé a ir a un gimnasio porque puntuaba para el concurso de méritos. Un día, el profesor de judo nos dijo que en Villena habían salido plazas y decidí presentarme con una amiga para ver cómo funcionaba una oposición. En aquel momento no había academias ni manuales, tenías que preparártelo por tu cuenta. Me presenté en Villena, aprobé y ya no me presenté en Yecla.

Inmaculada, de joven con el uniforme de Policía Local. / INFORMACIÓN

¿Cómo recuerda aquellos primeros años al frente del cuerpo? Era una profesión masculinizada...

Tengo compañeras que me han contado que han sufrido discriminación, pero yo no lo viví así. Hace 44 años no teníamos referentes femeninos, todo eran referentes masculinos y lo veíamos como normal. Ahora, al mirar atrás, puede que hubiera cierta discriminación. Cuando ingresé hubo una renovación con gente joven. Ascendí pronto y ya hubo mando femenino en la plantilla. Desde que ostento la jefatura, aquí no han tenido un jefe hombre en 33 años. Aunque sí recuerdo detalles: durante los primeros años no llevé arma, mientras mis compañeros sí. También tuve problemas con el vestuario, no tenía un espacio propio. Y cuando ascendí a mando intermedio, algunos compañeros mayores eran más reacios a recibir órdenes de una mujer, aunque la gente joven de la plantilla ha evolucionado conmigo.

¿De qué forma lo vivió?

Al principio me costó. Tienes que imponerte porque, si te retraes, pierdes autoridad. A veces pensaba cómo iba a dar órdenes a hombres mucho mayores, pero es un cuerpo jerarquizado y lo viví con naturalidad. De la noche a la mañana tuve que asumir la jefatura tras el fallecimiento del jefe en un accidente de tráfico. Fue un golpe muy duro. Con ese dolor tienes que hacerte cargo de la plantilla y empezar a tomar decisiones. Al principio cuesta, porque eran mis compañeros y pasé a estar al otro lado. Pero la plantilla me ha ayudado muchísimo y estoy muy orgullosa.

Me gustaría quedarme, pero tener también 20 años menos

¿Y Villena cómo reaccionó?

Bien, nunca he tenido sensación de rechazo, al contrario. Sí había situaciones curiosas: una vez un comercial vino preguntando por "el jefe" y no contemplaba que pudiera ser yo. Incluso ciudadanos, cuando salía a la calle, se dirigían antes a mis compañeros.

¿Cree que esa situación ha cambiado?

Sí, ahora está más normalizado. Ya no chirría ver a dos mujeres patrullando. No hay ningún servicio que yo no haya podido hacer por ser mujer, ni yo ni ninguna compañera. En la provincia de Alicante hay varias mujeres en mandos intermedios, en Elche, Torrevieja… Aunque nos gustaría que hubiera más.

La jefa de la Policía Local de Villena con el uniforme oficial. / INFORMACIÓN

¿Por qué hay menos mujeres policías?

El problema está en parte en el sistema de méritos. Muchas compañeras, al casarse o tener hijos, tienen periodos sin servicio y eso penaliza a la hora de ascender. Aunque se compite en igualdad, nos presentamos menos porque pensamos que tenemos menos puntos o que no vamos a aprobar. En la Comunidad el porcentaje femenino ronda el 12 %.

A lo largo de estos años, ¿ha sentido que ha sido un referente?

Muchas compañeras me lo han dicho. Hoy es más fácil, pero cuando yo ingresé no era habitual que una mujer fuera jefa. He intentado aportar mi granito de arena y ayudarlas en lo que he podido.

Me encuentro bien física y mentalmente, pero hay que dejar paso a la juventud

En la actualidad, ¿en qué situación se encuentra la plantilla de Policía Local de Villena?

La plantilla tiene vacantes. Ahora mismo somos 46 agentes, siete mujeres, de un total de 63 plazas. Está prevista una convocatoria para cubrirlas.

¿Cómo está Villena en materia de seguridad ciudadana?

No es una ciudad conflictiva, pero tenemos muchos eventos. Colaboramos con la Guardia Civil y nuestras funciones son muy variadas: tráfico, desfiles, eventos deportivos… En verano nos tenemos que multiplicar. El problema es que muchos eventos coinciden en fines de semana y festivos, y la plantilla es limitada. Aun así, Villena es una ciudad tranquila, sin grandes intervenciones, aunque hay barrios más conflictivos que otros.

Inmaculada posa con la orla de la plantilla. / MATIAS SEGARRA

Su jubilación llega de forma forzosa a los 67 años, podía haberse retirado antes…

En el cuerpo de Policía Local se aprobó la jubilación anticipada a los 59 si cumples requisitos. Cuando tenía esa edad los reunía, pero decidí quedarme porque había vacantes en mandos intermedios y era necesario completar ese proceso. Ahora me tengo que ir. Es un cambio de ciclo. Me gustaría quedarme, pero con 20 años menos. Estoy bien física y mentalmente, pero hay que dejar paso a la juventud, que viene muy preparada. Lo ideal sería que la jefatura se cubra con promoción interna. Iba a marcharme a los 65, pero hubo circunstancias personales con quien me iba a sustituir y me quedé por responsabilidad. La jefatura no se aprende de un día para otro. He hecho un sacrificio para no desestructurar una plantilla que funciona como una familia.

No quería que hubiese nadie imprescindible en la plantilla, la primera yo

¿Qué opinión le merece el intento de jubilar forzosamente a Jose María Conesa, jefe de la Policía Local de Alicante, a los 65 años?

Está en una situación similar a la mía. Hay sentencias que permiten estar hasta los 67. En mi caso no ha habido problema con plantilla, Ayuntamiento, ni sindicatos. Creo que deberían dejarle quedarse, a título personal.

A nivel personal, ¿qué ha sido lo más duro y lo más gratificante?

He vivido muchas experiencias, con momentos buenos y malos. He tenido que tomar decisiones difíciles como jefa. Me emocionó mucho el homenaje de despedida de la plantilla. Ver que todos vinieron demuestra el cariño. Siempre he intentado que nadie sea imprescindible, ni siquiera yo. Quiero que me llamen para tomar un café, no por trabajo. He intentado hacerlos independientes.

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