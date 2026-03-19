Novelda inicia una nueva edición de la campaña de educación ambiental

Novelda ha puesto en marcha la campaña de educación ambiental para el curso 2025/26, una iniciativa que alcanza ya su XIV edición y que contempla un amplio programa de actividades dirigidas al alumnado de Infantil y Primaria de los centros educativos de la ciudad. La campaña prevé la participación de más de 2.000 alumnos y alumnas en las cinco actividades programadas, con el objetivo de fomentar la sensibilización y el conocimiento del entorno natural del municipio.

El programa se inició el pasado mes de febrero con la actividad de reforestación escolar, que se está desarrollando durante los meses de febrero y marzo en el entorno del río Vinalopó, en una zona próxima al camino hacia la sierra de La Mola. En esta acción participan estudiantes de 5º de Primaria de todos los centros educativos de Novelda, tanto públicos como concertados, con una previsión de más de 350 escolares implicados en la plantación de más de un centenar de ejemplares de taray, especie característica de los ecosistemas de ribera.

Durante la jornada, un educador ambiental guía a los participantes desde sus centros educativos hasta la zona de plantación siguiendo el sendero del río Vinalopó, realizando diferentes paradas interpretativas para explicar conceptos relacionados con el ecosistema fluvial, la importancia de las zonas húmedas y la fauna y flora que habitan en estos espacios naturales. Los plantones utilizados para la reforestación han sido facilitados gratuitamente por los viveros de la Generalitat.

Actividad de reforestación escolar. / INFORMACIÓN

La campaña de educación ambiental continuará en las próximas semanas con diferentes actividades adaptadas a los distintos niveles educativos. Así, el alumnado de 6º de Primaria visitará el Ecoparque municipal durante el mes de marzo, mientras que los estudiantes de 4º de Primaria participarán en una visita al Parque del Oeste, donde se desarrollará una actividad de anillamiento de aves. Por su parte, los alumnos de 3º de Primaria realizarán una excursión a los Huertos Ecológicos, y el programa concluirá con la salida al Paraje Natural Municipal Clots de la Sal i Serra de la Mola, que incluirá la visita a la cantera de La Mola destinada al estudio y recuperación del fartet.

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, ha señalado que esta campaña “permite acercar a los más jóvenes al entorno natural de Novelda y concienciarlos desde edades tempranas sobre la importancia de cuidar y respetar nuestro medio ambiente, haciéndoles partícipes de acciones directas como la reforestación del río Vinalopó”.

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Asimismo, Millán ha mostrado su confianza en que las condiciones meteorológicas de la primavera favorezcan el desarrollo de las especies plantadas y ha recordado que “durante el mes de abril realizaremos una actividad de refuerzo de riego con escolares de la población para asegurar el buen crecimiento de los ejemplares y seguir implicando al alumnado en la conservación de nuestro entorno natural”.