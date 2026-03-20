El castillo de Villena, escenario de una producción internacional de 18 millones

El castillo de la Atalaya de Villena será uno de los escenarios destacados del rodaje de People of the Book, adaptación cinematográfica de la novela histórica de Geraldine Brooks. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Villena tras una reunión entre representantes del equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) y responsables de la producción.

La película es una producción internacional impulsada por Good Films Studios Spain, responsable también de El Cautivo, el último largometraje de Alejandro Amenábar, rodado en gran parte entre Santa Pola y Alicante. En esta ocasión, además de Villena, el proyecto contempla filmaciones en los estudios de Ciudad de la Luz y en otras localizaciones de la ciudad, como el castillo de Santa Bárbara, así como en distintos puntos de la provincia.

La fortaleza villenense, del siglo XII y considerada una de las mejor conservadas de España, ya ha sido escenario de varios largometrajes. Durante el encuentro institucional participaron el alcalde Fulgencio Cerdán, la edil de Turismo Paula García y la concejala de Cultura María Server, junto al responsable de localizaciones del filme, Francisco Marcos.

Atracción de producciones

El alcalde destacó la disposición del municipio para colaborar con la industria audiovisual, subrayando su impacto económico y promocional: "Los rodajes generan actividad y posicionan a la ciudad como destino turístico". En la misma línea, desde el área de Turismo se recordó el trabajo previo con entidades como Costa Blanca Film Commission para atraer producciones, mientras que Cultura puso en valor la diversidad de espacios de Villena como atractivo cinematográfico.

Un momento de la reunión. / INFORMACIÓN

El rodaje de People of the Book está previsto para primavera y verano, con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros. El proyecto se encuentra en fase de preproducción desde principios de año en Alicante, donde el equipo trabajará durante seis meses utilizando platós, talleres, edificios de apoyo y el tanque de agua exterior de Ciudad de la Luz. La filmación se prolongará hasta junio.

El largometraje cuenta con financiación pública dentro de las ayudas impulsadas por la Generalitat Valenciana para atraer grandes producciones audiovisuales.

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Trama

La historia narra el recorrido de la Hagadá de Sarajevo, un manuscrito medieval de gran valor cultural, a través de distintos periodos históricos y países. La trama combina investigación histórica, drama y aventura, y contará también con localizaciones en la provincia de Alicante y el apoyo de la Región de Murcia.