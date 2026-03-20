Elda cancela su feria medieval por las obras en el casco histórico

Las obras de reurbanización del casco histórico de Elda impedirán este año la celebración de la tradicional feria medieval, que habitualmente se desarrolla por las calles Colón y Nueva, así como en la plaza de Arriba. Así lo ha confirmado la concejala de Comercio, Silvia Ibáñez, quien ha explicado que la decisión responde a las restricciones actuales de acceso a la zona.

Según ha detallado la edil, la instalación del mercado requiere la entrada de vehículos de gran tamaño, como furgonetas e incluso camiones, algo inviable en estos momentos debido a los trabajos en marcha. "Hemos tomado esta decisión por las restricciones que hay para el acceso de los vehículos a la zona en la que se instala el mercado medieval", ha señalado.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, en un puestp durante la pasada edición de la feria medieval. / J.CRUCES/AYTO DE ELDA

La feria habría alcanzado este año su 26ª edición, tras celebrar en 2025 su 25 aniversario con cifras récord de participación y una amplia oferta gastronómica. El evento ya se vio suspendido anteriormente con motivo de la pandemia del covid, una situación de fuerza mayor que afectó a la totalidad de celebraciones y actividades públicas.

Ibáñez también ha querido agradecer la comprensión de los vecinos del casco antiguo: "Estamos agradecidos con los vecinos y vecinas por la paciencia que están teniendo con las obras y organizar ahora una feria medieval no sería justo con ellos".

Con la vista puesta en 2027

Desde el Ayuntamiento aseguran que ya trabajan en la edición de 2027, con el objetivo de que sea "muy potente y espectacular", con decenas de puestos y actividades en un entorno completamente renovado.

Las obras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística y cuentan con una financiación de 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos. El proyecto busca mejorar la movilidad, avanzar en la humanización del espacio público y reforzar el valor del casco histórico y el centro urbano como Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Entre las actuaciones previstas se encuentra la creación de una plataforma única que conectará el entorno con la plaza de Arriba, que será peatonalizada.

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Los trabajos comenzaron a finales de agosto y tienen un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que, si se cumplen los plazos, podrían finalizar a finales de mayo.