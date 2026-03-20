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La Policía Nacional detiene en Elda a cinco personas por robos en coches: de gafas de sol a balizas

Los ladrones rompen las ventanillas de los vehículos para sustraer objetos de pequeño valor

Uno de los vehículos con la ventanilla fracturada en Elda y una baliza.

Uno de los vehículos con la ventanilla fracturada en Elda y una baliza.

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero del 2026 / Pilar Cortés

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Policía Nacional ha detenido en los últimos días a cinco personas en Elda por su presunta implicación en varios robos en el interior de vehículos. Los autores fracturan de forma violenta las ventanillas o fuerzan las cerraduras para acceder al interior de los coches y sustraer cualquier objeto de valor que posteriormente pudieran vender.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en el barrio de Las 300, en las inmediaciones del parque Severo Ochoa y la avenida de Ronda donde numerosos coches aparecieron con los cristales rotos y daños considerables. Por estos hechos, desde la Policía Nacional han confirmado a este diario la detención de un hombre acusado de robar en al menos ocho vehículos. Tras pasar a disposición judicial, el arrestado ha quedado en libertad.

Uno de los vehículos en Elda con la ventanilla rota.

Uno de los vehículos en Elda con la ventanilla rota. / INFORMACIÓN

Saturación de talleres

Las consecuencias de esta oleada de robos también se han dejado notar en los talleres de la ciudad. Uno de ellos ha señalado a preguntas de INFORMACIÓN que ha recibido al menos 15 vehículos con las ventanillas destrozadas. El coste de reparación oscila entre los 100 y los 500 euros, dependiendo del modelo.

Uno de los trabajadores de dicho taller ha afirmado a este diario que la alta demanda de reparaciones obligó incluso a derivar a algunos afectados a otros mecánicos, ya que el volumen del trabajo era muy alto.

Un agente de la Policía Científica busca huellas del ladrón en un coche forzado esta semana en Alicante.

Un agente de la Policía Científica busca huellas del ladrón en un coche forzado en Alicante. / DELGADO

Además, la Policía Nacional ha arrestado a otras cuatro personas por hechos similares ocurridos en distintas zonas de Elda, logrando esclarecer más del 90 % de los casos, según las mismas fuentes. En estos casos, los ladrones se centraban en pequeños botines, como monedas, gafas de sol o la baliza de geolocalización para emergencias, obligatoria desde principios de año. La generalización de este dispositivo en la mayoría de vehículos lo convierte en un objetivo fácil y rentable.

Refuerzo policial

Ante esta situación, se ha reforzado la presencia de patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en el barrio de Las 300, sobre todo a raíz también de las quejas vecinales y la recogida de firmas que están llevando a cabo varios residentes. Así, desde el Ayuntamiento también se ha gestionado a través de la Policía Local más vigilancia en el parque de Las 300 y calles adyacentes, sobre todo en horario nocturno, con el objetivo de garantizar la convivencia, evitar posibles actos vandálicos y el consumo de alcohol en espacios públicos.

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Dos agentes de la Policía Local de Elda en el parque de Las 300.

Dos agentes de la Policía Local de Elda en el parque de Las 300. / INFORMACIÓN

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, ha explicado que "la seguridad y la convivencia en nuestros espacios públicos es una prioridad para el Ayuntamiento de Elda. El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estos espacios con tranquilidad y sin temor a actos vandálicos o al consumo de alcohol en lugares no permitidos".

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