La Policía Nacional detiene en Elda a cinco personas por robos en coches: de gafas de sol a balizas

La Policía Nacional ha detenido en los últimos días a cinco personas en Elda por su presunta implicación en varios robos en el interior de vehículos. Los autores fracturan de forma violenta las ventanillas o fuerzan las cerraduras para acceder al interior de los coches y sustraer cualquier objeto de valor que posteriormente pudieran vender.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en el barrio de Las 300, en las inmediaciones del parque Severo Ochoa y la avenida de Ronda donde numerosos coches aparecieron con los cristales rotos y daños considerables. Por estos hechos, desde la Policía Nacional han confirmado a este diario la detención de un hombre acusado de robar en al menos ocho vehículos. Tras pasar a disposición judicial, el arrestado ha quedado en libertad.

Uno de los vehículos en Elda con la ventanilla rota. / INFORMACIÓN

Saturación de talleres

Las consecuencias de esta oleada de robos también se han dejado notar en los talleres de la ciudad. Uno de ellos ha señalado a preguntas de INFORMACIÓN que ha recibido al menos 15 vehículos con las ventanillas destrozadas. El coste de reparación oscila entre los 100 y los 500 euros, dependiendo del modelo.

Uno de los trabajadores de dicho taller ha afirmado a este diario que la alta demanda de reparaciones obligó incluso a derivar a algunos afectados a otros mecánicos, ya que el volumen del trabajo era muy alto.

Un agente de la Policía Científica busca huellas del ladrón en un coche forzado en Alicante. / DELGADO

Además, la Policía Nacional ha arrestado a otras cuatro personas por hechos similares ocurridos en distintas zonas de Elda, logrando esclarecer más del 90 % de los casos, según las mismas fuentes. En estos casos, los ladrones se centraban en pequeños botines, como monedas, gafas de sol o la baliza de geolocalización para emergencias, obligatoria desde principios de año. La generalización de este dispositivo en la mayoría de vehículos lo convierte en un objetivo fácil y rentable.

Refuerzo policial

Ante esta situación, se ha reforzado la presencia de patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en el barrio de Las 300, sobre todo a raíz también de las quejas vecinales y la recogida de firmas que están llevando a cabo varios residentes. Así, desde el Ayuntamiento también se ha gestionado a través de la Policía Local más vigilancia en el parque de Las 300 y calles adyacentes, sobre todo en horario nocturno, con el objetivo de garantizar la convivencia, evitar posibles actos vandálicos y el consumo de alcohol en espacios públicos.

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Dos agentes de la Policía Local de Elda en el parque de Las 300. / INFORMACIÓN

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, ha explicado que "la seguridad y la convivencia en nuestros espacios públicos es una prioridad para el Ayuntamiento de Elda. El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estos espacios con tranquilidad y sin temor a actos vandálicos o al consumo de alcohol en lugares no permitidos".