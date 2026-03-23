Estos son los árboles que se van a plantar en el Jardín de la Música tras los daños sufridos por los temporales
Se plantarán pinos piñoneros, olivos y carrascas de gran porte para conservar el aspecto histórico del parque y mantener los espacios de sombra dentro de este pulmón verde de la ciudad
La concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de Elda afronta la reposición de los ejemplares de arbolado del Jardín de la Música dañados por los continuos temporales sufridos en la población durante este invierno, donde se han sucedido varias alertas naranjas por fuertes rachas de viento y lluvia.
En ese sentido, las variedades elegidas para realizar esta plantación son especies típicas del área mediterránea, posibilitando su adaptación al clima de Elda y su preservación en el tiempo para que se desarrollen y crezcan de una manera natural y sostenida, según ha informado este lunes el Consistorio.
Se plantarán así varios pinos piñoneros, originarios de las regiones cálidas del sur de Europa (especialmente la Península Ibérica) y Asia Menor, que destacan por su copa aparasolada y resistencia a la sequía, además de una carrasca, que es una subespecie de la encina muy adaptada al interior continental de la península y que resiste veranos calurosos y secos e inviernos fríos, así como un olivo de gran porte, un árbol emblemático de la cultura mediterránea.
Con estas nuevas especies, el Jardín de la Música mantendrá su fisionomía característica y tan arraigada en la memoria visual de los eldenses, al mismo tiempo que se mantienen los espacios de sombra para afrontar los días calurosos del verano.
Tras el estudio realizado en las últimas fechas por parte de técnicos y expertos en arboricultura y personal de la empresa adjudicataria de la jardinería, Eulen, se están llevando a cabo durante el día de hoy labores de adecuación y retirada de los árboles caídos tras la intensa lluvia de la pasada semana, en la que se registraron más de 60 litros por metro cuadrado en la ciudad. Afortunadamente, la medida preventiva de mantener el parque cerrado durante este estudio evitó daños personales durante la caída de un gran ejemplar de la pinada situado junto a la Casa Grande, junto a la calle Antonino Vera.
De ese modo, durante esta semana se desarrollarán estos trabajos para poder reabrir el Jardín de la Música en un breve espacio de tiempo con total seguridad para la ciudadanía, y que todos los y las eldenses puedan volver a disfrutar con garantías de este pulmón verde de la ciudad de cara a la entrada de la primavera y la llegada del buen tiempo con todo el arbolado repuesto y preparado para seguir creciendo.
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