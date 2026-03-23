Este es el parque que reabre Novelda tras los daños provocados por los temporales

El Parque del Oeste de Novelda ha reabierto sus puertas al público tras la finalización de los trabajos de adecuación y mantenimiento que las brigadas municipales han venido desarrollando durante las últimas semanas para recuperar las instalaciones, gravemente afectadas por los episodios de fuertes rachas de viento y lluvias registrados en los últimos meses.

Tras varias semanas de intenso trabajo, el pasado sábado el parque volvió a abrir sus puertas a la ciudadanía en condiciones óptimas de seguridad y uso, retomando su horario habitual, con apertura de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 19:00 horas.

Durante este periodo los operarios municipales han trabajado de forma continuada en la retirada del arbolado caído a causa de los temporales, así como en la eliminación del mobiliario urbano dañado. Asimismo, se han llevado a cabo labores de desbroce, limpieza y adecuación de caminos y parterres, lo que ha permitido devolver al parque unas condiciones adecuadas para su uso y disfrute.

El concejal de Mantenimiento de Ciudad, José María Chacón, en el parque / INFORMACIÓN

En paralelo a la reapertura, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de recuperación del parque que permitirá seguir mejorando sus instalaciones en las próximas semanas. Entre las actuaciones previstas se encuentra el reacondicionamiento de la zona de juegos infantiles ubicada en la parte posterior de las barbacoas, donde se instalarán nuevos elementos de juego y pavimento de caucho.

Asimismo, se trabaja para poner en funcionamiento, en el menor plazo posible, las cascadas y fuentes del parque, una vez se cumpla con la normativa sanitaria vigente para el control de la legionela.

El concejal de Mantenimiento de Ciudad, José María Chacón, ha señalado que el Parque del Oeste ha sido una de las instalaciones municipales más afectadas por los dos temporales de viento que han azotado la población en los últimos meses y ha subrayado que “la decisión de cerrar las instalaciones se adoptó tras comprobar la magnitud de los daños, que suponían un riesgo para la seguridad de los usuarios”.

Una imagen del parque / INFORMACIÓN

En este sentido, Chacón ha destacado que las brigadas de jardines han trabajado de manera incansable desde el primer momento y continúan desarrollando labores diarias en el parque, compatibles con su reapertura. El edil ha indicado que “los daños han sido cuantiosos, ya que, además del mobiliario, se han tenido que retirar cerca de una treintena de ejemplares de arbolado, entre pinos, pino canario y falsa pimienta, que cayeron durante los episodios de viento”.

Por último el concejal de Mantenimiento de Ciudad ha asegurado que desde el equipo de gobierno “se destinarán todos los recursos necesarios para devolver al Parque del Oeste las condiciones que la ciudadanía merece”. En esta línea, el edil ha avanzado que la concejalía de Medio Ambiente trabaja ya en “un plan de replantación de arbolado, apostando por especies adaptadas a las altas temperaturas que se registran en la zona como consecuencia del cambio climático”.