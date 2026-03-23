El maestro Ruperto Chapí cumple 175 años: este es el legado del compositor de Villena

Esta semana se cumplen 175 años del nacimiento del compositor villenero Ruperto Chapí (Villena 1851-Madrid, 1909). Un autor imprescindible de zarzuelas que fue trascendental para el "género chico" por la calidad de sus obras.

Considerado uno de los fundadores de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) junto con el dramaturgo Sinesio Delgado, ambos crearon la Sociedad de Autores Españoles el 16 de junio de 1899, un hito para los creadores, ya que se sentaron las bases para la defensa del derecho de autor en nuestro país.

Así, con motivo del 175 aniversario del nacimiento del alicantino, que se cumple el próximo viernes 27 de marzo, varias entidades organizan actos para recordar su enorme legado.

Representación de "La Revoltosa" que llega este sábado a Villena / INFORMACIÓN

Así, el Centro de Documentación y Archivo (Cedoa) de la SGAE, ha organizado dos conciertos en 2026 para recordar y celebrar su figura y obra, según han informado desde esta entidad.

El primero, a cargo del Ensamble de Madrid, bajo la dirección de Fernando Poblete, tendrá lugar el miércoles 25 de marzo, a las 19:00 horas, en la madrileña Sala Manuel de Falla de SGAE (C/Fernando VI, 4). Una fecha también señalada, ya que es cuando murió en 1909, hace 117 años.

Durante el concierto, el Ensamble de Madrid interpretará una selección de las zarzuelas más representativas de Chapí: Música clásica (1880), La tempestad (1882), El cortejo de la Irene (1896), El tambor de granaderos (1897) y La Revoltosa (1897), su obra más reconocida. El siguiente concierto de homenaje al compositor alicantino se celebrará el próximo 3 de junio en Madrid.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Villena, a través del teatro que lleva el nombre del músico, también va a recordar su legado. Así, su inmortal La Revoltosa llega este sábado a Villena agotando las entradas (19:00 horas).

Zarzuelas inolvidables

Con títulos como El tambor de granaderos o La Revoltosa, Ruperto Chapí es considerado uno de los autores más prolíficos e importantes de la zarzuela española. Su nombre, además, irá siempre ligado al de la Sociedad de Autores Españoles, germen de la actual SGAE, cuya creación en 1899 impulsó junto al comediógrafo y periodista Sinesio Delgado.

Para el mundo de la zarzuela, Chapí estará para siempre unido a La Revoltosa. Con libreto de Carlos Fernández Shaw y José López Silva, fue estrenada en el Teatro Apolo de Madrid en noviembre de 1897.

Nacido en Villena el 27 de marzo de 1851, el género de zarzuela fue el que le encumbró a una popularidad sin parangón para su época, aunque también compuso ópera, música sinfónica y de cámara.

Ruperto Chapí. / INFORMACIÓN

El tambor de granaderos, El rey que rabió, El puñao de rosas y muy especialmente La Revoltosa son algunas de sus más populares creaciones. Algunas de ellas suman miles de representaciones, un hito reservado a pocas obras líricas de la creación mundial, y siguen sonando en teatros y auditorios de todo el mundo.

Chapí falleció el 25 de marzo de 1909, dos días antes de cumplir los 58 años y cuando todavía resonaban en Madrid los ecos del triunfo de su ópera Margarita la Tornera, estrenada el 24 de febrero de aquel año en el Teatro Real. Su muerte provocó una inmensa conmoción en la sociedad y en el mundo de la cultura de la época. Su féretro, de hecho, fue acompañado por más de 30.000 personas y el mismo ministro de Instrucción Pública, Faustino Rodríguez-San Pedro, fue el encargado de encabezar el duelo.

La obra musical de Chapí sigue sonando en teatros y auditorios de todo el mundo. Su nombre es uno de los referentes de la música del siglo XX.

La Revoltosa

La trama gira en torno a Mari Pepa, “la revoltosa” una mujer independiente y de fuerte carácter que despierta los celos y suspiros de la vecindad, y su relación con Felipe, el único hombre capaz de plantarle cara. Entre enredos, equívocos y un humor vibrante, La Revoltosa se desarrolla en el patio de una corrala madrileña de finales del siglo XIX. La cita es el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

La representación que acoge este sábado el Teatro Chapí de Villena corre a cargo de Drao Producciones, a través de su compañía Clásicos de la Lírica, apostando por unir tradición y modernidad, manteniendo la esencia clásica de la obra y el mensaje original de sus autores, pero con una puesta en escena de gran cuidado estético y un enfoque naturalista que acerca la acción al espectador actual. Vestuario, escenografía, iluminación y utilería recrean con detalle el ambiente cotidiano de la corrala, un microcosmos reconocible en cualquier comunidad de vecinos, según ha informado también este lunes el Ayuntamiento.

Puesta en escena

Los detalles y su puesta en escena son fundamentales en la representación, cada elemento del vestuario de los actores, cada complemento, todo está cuidado para que su presencia en la obra tenga el peso que le corresponde. Lo mismo ocurre con la iluminación que refleja el ambiente costumbrista, alegre, jovial y bucólico, al mismo tiempo que recrea el verdor de los jardines, la oscuridad del atardecer al aire libre y el ambiente festivo nocturno cuando marchan hacia la verbena de San Lorenzo.

Otro momento de la obra "La Revoltosa" que se representará este sábado en el Teatro Chapí de Villena / INFORMACIÓN

Uno de los rasgos más singulares del espectáculo es su adaptación musical, que incorpora, junto a la partitura original de Chapí, otros momentos antológicos del género, como fragmentos de El Bateo, El año pasado por agua o La Gran Vía, integrados de forma orgánica en la dramaturgia.

El reparto está encabezado por Beatriz Lanza (Mari Pepa) y Vicente Antequera (Felipe), junto a David Sentinella, Inés León, Pedro Javier, Gemma Soler, Carlos Blaya, Didier Otaola y Margarita Marbán, entre otros.

La dirección musical corre a cargo de Enrique García Requena y la dirección artística y escénica de Luis Roquero. La representación cuenta con el ballet, coro y orquesta titulares de la compañía.

Ensamble de Madrid

El concierto de este miércoles en la capital de España será interpretado por el Ensamble de Madrid, fundado y dirigido por Fernando Poblete. El grupo se distingue por su producción de espectáculos de zarzuela en formato de cámara escénico. Han llevado sus producciones a prestigiosos escenarios como el Palau de Les Arts de València, el Teatro Real, la Fundación Juan March, la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero o el Auditorio de Conde Duque, entre otros.

Desde su creación, han grabado más de 60 títulos de zarzuela bajo su propio sello discográfico, disponibles en plataformas coma Spotify e iTunes. Sus integrantes son: Roberto Mendoza (violín), Esperanza Velasco (violín), Adrián Vázquez (viola), Paul Friedhoff (violonchelo), Fernando Poblete (contrabajo) y Ángel Huidoro (piano).