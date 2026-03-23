Villena insta a Educación a que acelere la ampliación del IES Hermanos Amorós y colegio El Grec

El equipo de gobierno municipal de Villena ha instado a la Conselleria de Educación a que acelere los trámites para las posibles ampliaciones del IES Hermanos Amorós y el CEIP El Grec, una vez que el Ayuntamiento ha manifestado en varias ocasiones la disponibilidad de ceder una parcela de suelo municipal colindante con estos centros educativos a la Generalitat.

La petición, que se formalizó en una moción aprobada en el pleno de enero, considera que la oferta formativa del IES Hermanos Amorós podría crecer si lo hacen sus instalaciones. En concreto, se podrían ampliar los ciclos formativos Agroforestal, Producción Ecológica y Gestión Forestal.

Además, se entiende que los técnicos de la conselleria podrían estudiar si parte de este mismo suelo es factible para el CEIP El Grec, puesto que la parcela permite cubrir necesidades de expansión de ambos centros. El equipo de gobierno municipal ha solicitado una reunión con la consellera de Educación, Carmen Ortí, para abordar estas cuestiones y la situación general de la ciudad en materia de infraestructuras educativas.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la edil de Educación, María Server, consideran que las instalaciones educativas deben seguir ampliándose para poder cubrir las necesidades de una formación más amplia y ambiciosa. En el caso de la FP es muy necesario disponer de espacios especializados para determinadas materias y ejercicios prácticos, como viene reclamando la dirección del Hermanos Amorós.

En este sentido, Cerdán se ha entrevistado en estos días con los diputados autonómicos Charo Navalón y José Luis Loren para analizar la situación de las infraestructuras educativas de la ciudad y tratar de acelerar la situación del IES Navarro Amorós, el CEIP El Grec y el Santa Teresa.