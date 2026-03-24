Sin ascensores desde hace 20 días en el centro de salud con más pacientes de Villena... y con tres plantas

Casi 20 días ya sin ascensor en el centro de salud con más pacientes de Villena. Un centro que además cuenta con tres plantas y la mayoría de consultas están en los pisos superiores. El Centro de Salud 1 de Villena lleva desde 5 de marzo sin elevadores, según ha alertado este martes el Ayuntamiento.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha requerido al gerente del Área de Salud de Elda la reparación de los ascensores de este complejo sanitario. En un escrito enviado este mismo martes, se recuerda la necesidad urgente de que este tipo de espacios públicos sean accesibles para las personas de más edad y aquellas con alguna discapacidad motora.

“Esta mañana hemos hecho un requerimiento al Departamento de Salud de Elda, que es quien asume o quien tiene la gestión del Centro de Salud 1 de Villena, para que de forma inmediata se actúe y se repare la avería por la cual los ascensores están parados desde el pasado día 5 de marzo”, ha manifestado el primer edil de Villena.

El Centro de Salud 1 de Villena / INFORMACIÓN

Cerdán ha recordado que el Centro de Salud 1 es el que más pacientes atiende, en un edificio que tiene tres plantas y donde el mayor número de consultas médicas se realiza en los pisos superiores con las dificultades que genera a un importante grupo de población. El alcalde considera que el Departamento de Salud debería tomar “de manera urgente” las medidas que sean necesarias para que quede resuelto este problema.

Este medio ha contactado con el Departamento de Salud de Elda, para saber cuál es la avería y cuándo se espera que esté reparada, estando a la espera de respuesta.

Reciente inversión

La Generalitat ha invertido recientemente un millón de euros en mejoras en estas instalaciones. Los trabajos se desarrollaron en 2024, comunicándose su finalización en enero de 2025. Y se trató de una reforma integral del sistema de climatización e iluminación, que contó con una aportación de la Unión Europea de 843.000 euros procedentes de los fondos Next Generation.

Para fomentar la eficiencia energética, la conselleria procedió a la instalación de sistemas de iluminación led con aprovechamiento solar y también estableció mecanismos de climatización de bajo impacto ambiental y alta capacidad de ventilación.