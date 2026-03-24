Este es el nuevo director de la Sede de la Universidad de Alicante en Elda

El eldense David Abad Díaz, profesor de Economía Financiera, ha toma posesión como nuevo director de la Sede de la Universidad de Alicante en Elda.

El investigador eldense ha asumido el cargo en un acto presidido por la rectora Amparo Navarro y en el que ha estado presente el alcalde Rubén Alfaro, quien ha destacado la importancia que la Sede Universitaria tiene para la ciudad por su oferta formativa y cultural.

El acto, celebrado en el Rectorado de la UA, ha contado además con la presencia de la concejala de Relaciones con la Universidad, Elizabeth Belda, "reafirmando el compromiso del equipo de gobierno local con la consolidación de Elda como un referente de la extensión universitaria", según han explicado desde el ejecutivo municipal.

Elda es un destino preferente para la UA, tanto en el presente como históricamente Amparo Navarro — Rectora de la UA

Al acto han asistido también la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu Gheorghiu; la directora del Secretariado de Extensión Universitaria, Larissa Timofeeva; y el Secretario General de la UA, Josep Ochoa Monzó, encargado de la lectura del acta oficial.

David Abad Díaz, cuya propuesta de nombramiento parte del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, cuenta con una sólida trayectoria académica y de gestión.

El nuevo director con el alcalde de Elda / INFORMACIÓN

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UA desde 2003, es profesor Titular en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad desde noviembre de 2008. En su faceta de gestión, destaca su labor como vicedecano del grado de ADE entre 2006 y 2008, además de su participación en múltiples proyectos de investigación y contratos de I+D.

La incorporación de David Abad al frente de la Sede de la UA supone un impulso cualitativo gracias a su perfil investigador Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Durante el acto, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha subrayado el peso específico de la ciudad en la estrategia de la institución. "Elda es un destino preferente para la UA", ha afirmado la rectora, "tanto en el presente como lo ha sido históricamente, algo que queda demostrado con la solidez de nuestra Sede Universitaria y la trayectoria de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (Eurle)".

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado que "la incorporación de David Abad al frente de la Sede de la UA supone un impulso cualitativo gracias a su perfil investigador. Desde el gobierno local reafirmamos nuestro compromiso de seguir potenciando esta sede como un motor de conocimiento y de progreso para nuestra ciudad".

El primer edil ha concluido señalando que "la Sede de la UA no es solo un espacio de aprendizaje, es también un pilar fundamental en nuestra estrategia de conocimiento y dinamización cultural".