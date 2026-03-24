Estas son las cifras de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos de Elda

La Unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Departamento de Salud de Elda ha registrado más de 2.500 ingresos, de los cuales 1.600 corresponden a pacientes paliativos y el resto a hospitalización a domicilio, desde su puesta en marcha hace 18 años.

La planta de hospitalización específica de cuidados paliativos ha atendido 365 ingresos y los equipos asistenciales han realizado más de 12.500 visitas domiciliarias médicas y de enfermería, según el balance que ha dado a conocer este martes la Conselleria de Sanidad.

La unidad ha acompañado al final de la vida a 590 pacientes, garantizando una atención especializada tanto en su domicilio como en el hospital. Las consultas externas han registrado 1.600 primeras visitas, 3.180 consultas sucesivas y 900 consultas vinculadas a la actividad de la consulta de dolor incorporada durante 2025.

Personal del departamento de UHD de Elda / INFORMACIÓN

La Unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos cumple este año 18 años de actividad, durante los cuales ha atendido a más de 35.000 pacientes. A lo largo de este periodo, se ha consolidado como un recurso esencial para la atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas y para el acompañamiento y apoyo de sus familias.

El Departamento de Salud de Elda cuenta con la única Unidad de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana que dispone simultáneamente de planta de hospitalización propia, consultas externas específicas y asistencia domiciliaria integrada para pacientes paliativos. Actualmente, su unidad está formada por 6 facultativos, 8 profesionales de enfermería, 1 TCAE y 1 profesional administrativo.

La asistencia domiciliaria se presta a los pacientes paliativos oncológicos y no oncológicos, especialmente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, insuficiencia cardiaca y EPOC de las localidades de Elda, Petrer, Novelda, La Romana, La Algueña, Monóvar, Pinoso, Villena, Beneixama, Sax, Cañada y Campo de Mirra, así como sus pedanías.

La unidad desarrolla una actividad formativa continua con médicos residentes, estudiantes de enfermería y profesionales de otros departamentos y comunidades autónomas, contribuyendo a la mejora de los cuidados paliativos a nivel nacional.