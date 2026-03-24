Villena subasta 40 solares e inmuebles del Casco Histórico para generar vivienda nueva

Villena pone en marcha el proceso para subastar 40 parcelas e inmuebles municipales donde construir nuevas viviendas. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para ofertar en pública subasta un total de 40 parcelas, con solar o con inmueble en ruinas o en vías de ser declarado en ruinas, en el Casco Histórico de la ciudad.

El objetivo es recuperar el barrio y ampliar el parque de viviendas. El concejal de Patrimonio, Javier Martínez, ha explicado este martes que “en estos momentos estamos en la exposición pública de los espacios ofertados por un periodo de dos meses para testar el interés y subastar aquellos inmuebles o solares en los que haya verdadero interés o demanda”.

Estamos en la exposición pública de los espacios ofertados por un periodo de dos meses para testar el interés y subastar aquellos inmuebles o solares en los que haya verdadero interés o demanda Javier Martínez — Concejal de Patrimonio de Villena

La intención de la concejalía es tratar de ajustar el precio de salida para asegurar la asequibilidad de los terrenos, tanto del solar como del inmueble. En este último caso, Martínez comentó que “la mayoría de ellos tiene un expediente de ruina o de ruina inminente, lo que hace que en realidad estemos ofertando el suelo, y no la vivienda que pueda haber en él”.

Así, se trata de 20 solares y de 20 inmuebles en muy mal estado que requieren su derribo y nueva construcción.

Obligación

Al mismo tiempo ha asegurado que se trabajará en los pliegos de subasta para fijar el menor precio posible de esos solares de titularidad municipal, también recordó que el futuro propietario tendrá la obligación de construir en dos años una vivienda, indistintamente del uso que se le dé a la misma.

El Casco Histórico de Villena es el barrio más antiguo de la ciudad, que tiene su origen a los pies del Castillo de la Atalaya. Se trata de un entramado de calles ascendentes hacia la fortaleza, en un barrio pintoresco con un trazado de callejones y escalinatas diseñado hace más de diez siglos, que está llamando la atención de inversores que buscan una vivienda en el corazón histórico de la ciudad, según han destacado desde el Ayuntamiento.