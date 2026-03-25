Aspe estrena un teléfono directo para avisos de plagas

El Ayuntamiento de Aspe va a reforzar la actuación contra las plagas con la puesta en marcha de un teléfono específico para atender avisos ciudadanos. La concejala de Sanidad, Yolanda Moreno, ha presentado el calendario anual de actuaciones tras reunirse con las empresas adjudicatarias del servicio, destacando esta nueva vía directa como una de las principales novedades.

Este número, que se dará a conocer próximamente, permitirá realizar un cribado previo de las incidencias comunicadas por los vecinos, de manera que cada aviso se derivará de forma ágil a la empresa correspondiente, ya sea para el control de plagas o de mosquitos. Con ello, se busca reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia de las intervenciones en el municipio.

En paralelo, el Consistorio mantiene su planificación habitual de tratamientos. En la red de alcantarillado, las actuaciones para el control de cucarachas y roedores se llevarán a cabo de forma trimestral. El primero de estos tratamientos ya se ha ejecutado, y ahora se trabaja en una estrategia que permita reforzar las actuaciones en momentos clave, como el mes de mayo, las semanas previas a las fiestas de julio y noviembre, teniendo en cuenta la prolongación de las altas temperaturas.

La lluvia incrementa la presencia de insectos

Además, el servicio dispone de una bolsa específica para atender incidencias puntuales en espacios como parques u otras zonas donde se detecte un aumento descontrolado de plagas. En cuanto a los mosquitos, los tratamientos ya están en marcha y se realizarán cada quince días desde marzo hasta noviembre. Las abundantes lluvias registradas este año hacen prever una mayor presencia de estos insectos, por lo que se insiste en la necesidad de controlar los puntos de acumulación de agua.

También se están desarrollando labores de vigilancia en imbornales mediante la captura de ejemplares, lo que permite analizar la evolución de la población. Durante el verano, los tratamientos se intensificarán sobre el mosquito adulto, principal causante de las molestias a la ciudadanía.

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Moreno ha subrayado que todas estas actuaciones se desarrollan conforme a la normativa vigente y con productos respetuosos con el medioambiente, con el objetivo de minimizar el impacto en el entorno mientras se combate la proliferación de plagas.