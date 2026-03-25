Transportista, vigilante o profesor de autoescuela: las profesiones con más salida en Elda

Transportista, vigilante de seguridad o profesor de autoescuela. Son algunas de las profesiones de la Formación Profesional con más salida laboral en la comarca del Alto y Medio Vinalopó. Todas ellas pueden estudiarse en Elda.

Así lo ha explicado el director del CIPFP Valle de Elda, Cristóbal Melgarejo, en el marco de la feria de empleo de la ciudad, el "Baúl del Estudio y el Empleo", que este año celebra su 25 aniversario. La iniciativa permite durante dos días conocer de primera mano opciones de estudio, formación y salidas laborales, además de hablar con profesionales de distintos sectores como la salud, la educación o la seguridad.

El CIPFP Valle de Elda, en una imagen de archivo. / Héctor Fuentes

El grado superior de Transporte y Logística es uno de los que más empleabilidad presenta. Según Melgarejo, proyectos como la posible implantación de un Puerto Seco en Villena, una terminal intermodal de mercancías vinculada al Corredor Mediterráneo, incrementarán la demanda de estos perfiles en la comarca.

En cuanto al ciclo técnico de Seguridad, que permite trabajar como vigilante o en seguridad privada, también se sitúa entre los más demandados por las empresas. Se trata, además, de una formación reciente en el centro eldense, implantada el pasado curso. Otra de las opciones con buenas perspectivas es el grado superior en Movilidad Segura y Sostenible, que capacita para ser docente en seguridad vial, entre otras salidas.

Iniciativa

Decenas de jóvenes se han acercado este miércoles a la Plaza de la Ficia y al Centro Cívico y Juvenil para explorar estas y otras alternativas. Ainara, interesada en el grado superior de Integración Social, destacaba que ha podido orientarse mejor y saber que puede estudiarlo cerca de casa. Por su parte, Raúl, interesado en Emergencias y Protección Civil, señalaba que ha podido resolver sus dudas hablando con alumnado del ciclo.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, junto a las concejalas de Juventud, Educación e Industria y Empleo, ha visitado los diferentes stands. En esta edición participan los cuatro centros públicos de FP de la ciudad, que cuentan con espacios propios donde realizan talleres prácticos para mostrar la realidad de cada familia profesional. También están presentes entidades como Policía Local, Policía Nacional, Ejército, Cruz Roja o la Universidad de Alicante, entre otras.

El alcalde habla con alumando participante en la iniciativa. / Jesus Cruces

Desde el gobierno local (PSOE, Elda Para Todas), Alfaro ha señalado que se sigue impulsando una oferta formativa alineada con las necesidades de las empresas para favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en Elda.

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Novedad

En el marco del evento también se ha celebrado el "Foro Jove", dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, con el objetivo de recoger sus inquietudes y necesidades formativas a través de un cuestionario. Además, el Ayuntamiento lanzará tres vídeos informativos sobre Garantía Juvenil, oposiciones y becas, que estarán disponibles en redes sociales y en el Servicio de Información Juvenil. Desde el Ayuntamiento celebran que esta edición se celebra en un contexto de mejora del empleo en Elda, que ha cerrado el último año con los mejores datos de los últimos 16 años y por debajo de los 5.000 desempleados por tercer año consecutivo.