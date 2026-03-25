Villena destina 50.000 euros para la gestión de las colonias felinas

Villena ha anunciado el inicio del procedimiento de contratación para la puesta en marcha del programa de captura, esterilización y retorno -método CER- de los gatos de responsabilidad municipal. A día de hoy, el Ayuntamiento está llevando a cabo labores de seguimiento y revisión de las 149 colonias felinas registradas en el municipio, habiendo supervisado hasta el momento 107, con una población estimada de 1.174 gatos.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos adicionales, y contará con un presupuesto de 200.000 euros. Este servicio contempla actuaciones como la esterilización, vacunación, desparasitación e implantación de microchips, así como los tratamientos veterinarios que los animales puedan requerir. El Ayuntamiento prevé que el contrato quede adjudicado durante el mes de mayo, con el objetivo de dar continuidad a las intervenciones en las colonias felinas.

Una colonia de gatos en Alicante / Héctor Fuentes

Asimismo, el edil ha anunciado la renovación del convenio con la Asociación de Gatos Callejeros de Villena, que cuenta actualmente con cerca de un centenar de voluntarios. El acuerdo, dotado con un importe de 25.000 euros, contempla nuevas actuaciones como la alimentación y el transporte de los animales, entre otras. Iniesta ha puesto en valor la “labor fundamental que tanto la asociación como sus voluntarios realizan para Villena, el Ayuntamiento y la sociedad en general, velando en todo momento por el bienestar animal”.

Formaciones

En la misma línea, el Ayuntamiento está desarrollando un programa de formación dirigido a las personas voluntarias implicadas en la gestión de colonias felinas. Esta formación, de seis horas de duración, incluye tres horas impartidas por personal veterinario y otras tres a cargo de una profesional de la sociología. Actualmente, un total de 85 personas están participando en este proceso formativo. Además, está prevista la formación específica de la Policía Local con el fin de reforzar y mejorar las actuaciones en esta materia.

Gatos de una colonia felina de Santa Pola / INFORMACIÓN

El edil también ha adelantado la próxima puesta en marcha de una campaña de concienciación sobre colonias felinas y bienestar animal, orientada a dar a conocer la labor que realizan las personas voluntarias y a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto hacia los animales.

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Asimismo, el Ayuntamiento destinará una inversión de 5.000 euros para la compra de casetas destinadas a los gatos de las colonias, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y bienestar.