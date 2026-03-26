Piden ayuda para localizar a un vecino de Sax desaparecido

Un vecino de Sax, identificado como Valentín S. H., permanece desaparecido desde el pasado 21 de marzo de 2026, según ha informado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, organismo que ha difundido su ficha para facilitar su localización.

El desaparecido, nacido el 19 de noviembre de 1975, tiene actualmente 50 años. Mide aproximadamente 1,70 metros, pesa alrededor de 95 kilogramos y presenta una constitución corpulenta. Tiene los ojos de color marrón y el cabello canoso, liso y con calvicie parcial.

Según los datos difundidos, en el momento de su desaparición iba con su moto y vestía pantalón vaquero claro, una sudadera negra sin capucha con detalles amarillos y grandes triángulos del mismo color, así como una chaqueta negra de moto con detalles grises. Calzaba zapatillas blancas de la marca Nike y llevaba un casco de moto blanco decorado con la imagen de una diosa negra.

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Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero.