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Elda no es Sevilla pero también tiene Feria de Abril

El Ayuntamiento amplía a dos días la iniciativa que se celebrará en la Plaza Mayor

Un momento de la Feria de Abril de Elda el año pasado.

Un momento de la Feria de Abril de Elda el año pasado.

JESUS CRUCES / PI STUDIO

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Plaza Mayor de Elda se vestirá de farolillos y color los próximos 17 y 18 de abril para acoger la tercera edición de su Feria de Abril, que este año, como principal novedad, amplía su duración a dos jornadas.

La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, junto a representantes de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Mayor, Elisa Perlado y Alan Lista, y el bailarín y coreógrafo Sergio Pérez 'Checho', quien además se encargará de dinamizar el evento.

Organizada por el Ayuntamiento de Elda y la Asociación Plaza Mayor de Elda, la feria tiene como objetivo poner en valor la oferta comercial y de servicios de la zona, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes de toda la provincia de Alicante mediante una propuesta lúdica, artística y gastronómica.

Programación

En el apartado gastronómico, participarán diez establecimientos de hostelería ubicados en la propia plaza, que ofrecerán tapas y platos especiales con el “sabor andaluz” como hilo conductor.

Dos bailaores en la feria del año pasado.

Dos bailaores en la feria del año pasado. / JESUS CRUCES

El programa de actividades estará conducido por Sergio Pérez ‘Checho’ e incluirá actuaciones musicales, concursos de sevillanas, espectáculos de baile, humor y sesiones de DJ. La animación finalizará a las 22 horas en ambas jornadas, aunque los locales de hostelería permanecerán abiertos.

La programación arrancará el viernes 17 a las 18 horas con la inauguración oficial, seguida de actuaciones, concurso de sevillanas y el encendido de luces. El sábado 18 comenzará a las 10 horas con un desayuno de feria y se desarrollará durante todo el día con talleres, espectáculos, música en directo y actividades participativas, hasta el acto de cierre a las 21:30 horas.

El cronograma de actividades previsto es el siguiente:

Viernes, 17 de abril

  • 18:00 h. - Inauguración oficial.
  • 18:30 h. - Actuación de cantante y bailarines.
  • 19:30 h. - Concurso de sevillanas.
  • 20:00 h. - Encendido oficial de luces y actuación especial.
  • 21:30 h. - Cenas y fin de la animación en la plaza.

Noticias relacionadas

Sábado, 18 de abril

  • 10:00 h. - Desayuno de Feria.
  • 11:00 h. - Taller de baile de sevillanas.
  • 12:00 h. - Apertura oficial del sábado de Feria.
  • 12:15 h. - Flashmob.
  • 12:30 h. - Show transformista.
  • 13:00 h. - Espectáculo de baile y voz en directo.
  • 13:30 h. - Actuación de grupo de música.
  • 16:30 h. - Espectáculo de humor.
  • 17:00 h. - Bingo con bailarinas.
  • 17:30 h. - Show de baile.
  • 18:00 h. - Actuación de grupo de música.
  • 19:30 h. - Sesión DJ.
  • 20:00 h. - Concurso de Sevillanas.
  • 21:30 h. - Discurso de cierre (fin de animación a las 22:00 h)

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