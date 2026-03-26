Elda no es Sevilla pero también tiene Feria de Abril

La Plaza Mayor de Elda se vestirá de farolillos y color los próximos 17 y 18 de abril para acoger la tercera edición de su Feria de Abril, que este año, como principal novedad, amplía su duración a dos jornadas.

La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, junto a representantes de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Mayor, Elisa Perlado y Alan Lista, y el bailarín y coreógrafo Sergio Pérez 'Checho', quien además se encargará de dinamizar el evento.

Organizada por el Ayuntamiento de Elda y la Asociación Plaza Mayor de Elda, la feria tiene como objetivo poner en valor la oferta comercial y de servicios de la zona, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes de toda la provincia de Alicante mediante una propuesta lúdica, artística y gastronómica.

Programación

En el apartado gastronómico, participarán diez establecimientos de hostelería ubicados en la propia plaza, que ofrecerán tapas y platos especiales con el “sabor andaluz” como hilo conductor.

Dos bailaores en la feria del año pasado. / JESUS CRUCES

El programa de actividades estará conducido por Sergio Pérez ‘Checho’ e incluirá actuaciones musicales, concursos de sevillanas, espectáculos de baile, humor y sesiones de DJ. La animación finalizará a las 22 horas en ambas jornadas, aunque los locales de hostelería permanecerán abiertos.

La programación arrancará el viernes 17 a las 18 horas con la inauguración oficial, seguida de actuaciones, concurso de sevillanas y el encendido de luces. El sábado 18 comenzará a las 10 horas con un desayuno de feria y se desarrollará durante todo el día con talleres, espectáculos, música en directo y actividades participativas, hasta el acto de cierre a las 21:30 horas.

El cronograma de actividades previsto es el siguiente:

Viernes, 17 de abril

18:00 h. - Inauguración oficial.

- Inauguración oficial. 18:30 h. - Actuación de cantante y bailarines.

- Actuación de cantante y bailarines. 19:30 h. - Concurso de sevillanas.

- Concurso de sevillanas. 20:00 h. - Encendido oficial de luces y actuación especial.

- Encendido oficial de luces y actuación especial. 21:30 h. - Cenas y fin de la animación en la plaza.

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Sábado, 18 de abril