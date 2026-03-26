Elda no es Sevilla pero también tiene Feria de Abril
El Ayuntamiento amplía a dos días la iniciativa que se celebrará en la Plaza Mayor
La Plaza Mayor de Elda se vestirá de farolillos y color los próximos 17 y 18 de abril para acoger la tercera edición de su Feria de Abril, que este año, como principal novedad, amplía su duración a dos jornadas.
La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, junto a representantes de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Mayor, Elisa Perlado y Alan Lista, y el bailarín y coreógrafo Sergio Pérez 'Checho', quien además se encargará de dinamizar el evento.
Organizada por el Ayuntamiento de Elda y la Asociación Plaza Mayor de Elda, la feria tiene como objetivo poner en valor la oferta comercial y de servicios de la zona, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes de toda la provincia de Alicante mediante una propuesta lúdica, artística y gastronómica.
Programación
En el apartado gastronómico, participarán diez establecimientos de hostelería ubicados en la propia plaza, que ofrecerán tapas y platos especiales con el “sabor andaluz” como hilo conductor.
El programa de actividades estará conducido por Sergio Pérez ‘Checho’ e incluirá actuaciones musicales, concursos de sevillanas, espectáculos de baile, humor y sesiones de DJ. La animación finalizará a las 22 horas en ambas jornadas, aunque los locales de hostelería permanecerán abiertos.
La programación arrancará el viernes 17 a las 18 horas con la inauguración oficial, seguida de actuaciones, concurso de sevillanas y el encendido de luces. El sábado 18 comenzará a las 10 horas con un desayuno de feria y se desarrollará durante todo el día con talleres, espectáculos, música en directo y actividades participativas, hasta el acto de cierre a las 21:30 horas.
El cronograma de actividades previsto es el siguiente:
Viernes, 17 de abril
- 18:00 h. - Inauguración oficial.
- 18:30 h. - Actuación de cantante y bailarines.
- 19:30 h. - Concurso de sevillanas.
- 20:00 h. - Encendido oficial de luces y actuación especial.
- 21:30 h. - Cenas y fin de la animación en la plaza.
Sábado, 18 de abril
- 10:00 h. - Desayuno de Feria.
- 11:00 h. - Taller de baile de sevillanas.
- 12:00 h. - Apertura oficial del sábado de Feria.
- 12:15 h. - Flashmob.
- 12:30 h. - Show transformista.
- 13:00 h. - Espectáculo de baile y voz en directo.
- 13:30 h. - Actuación de grupo de música.
- 16:30 h. - Espectáculo de humor.
- 17:00 h. - Bingo con bailarinas.
- 17:30 h. - Show de baile.
- 18:00 h. - Actuación de grupo de música.
- 19:30 h. - Sesión DJ.
- 20:00 h. - Concurso de Sevillanas.
- 21:30 h. - Discurso de cierre (fin de animación a las 22:00 h)
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
- La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
- El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027