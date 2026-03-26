Monóvar tendrá que devolver 69 euros por recibo tras anular el Supremo el tasazo de basura

El Ayuntamiento de Monóvar estudia la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que ha anulado la subida del 80 % de la tasa de recogida de residuos. Así lo ha confirmado el alcalde, Loren Amat (PSOE), quien ha asegurado a INFORMACIÓN que los servicios jurídicos y de intervención están analizando esta posibilidad.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del consistorio, lo que confirma definitivamente la nulidad del pleno extraordinario celebrado el 4 de octubre de 2024 y, con ello, de la ordenanza fiscal que contemplaba una subida cercana al 80 % en el recibo de la basura. Amat ha reconocido que, si la situación se mantiene, el Ayuntamiento devolverá el dinero cobrado de más a los vecinos. Según ha explicado, los servicios técnicos están calculando el impacto económico, que se sitúa en torno a 69 euros de media por recibo.

"El Ayuntamiento está obligado a devolver el dinero a los vecinos, esos vecinos han pagado de más. Que nadie ponga en duda que el Ayuntamiento va a devolver el dinero", ha afirmado el alcalde. La tasa ha pasado de unos 84,50 euros a cerca de 150 euros anuales. Esta diferencia es la que ahora deberá ser reintegrada si no prospera ninguna vía judicial adicional.

Impacto en las cuentas municipales

El alcalde ha advertido del efecto que esta devolución tendrá en las arcas municipales. Según ha señalado, el servicio de recogida de residuos ya arrastraba un déficit de alrededor de medio millón de euros entre el coste real y lo que se ingresaba con la tasa anterior.

En el presupuesto de este año no tenemos medio millón para poder compensar el desfase del servicio Loren Amat — Alcalde de Monóvar

"En el presupuesto de este año no tenemos medio millón para poder compensar eso", ha indicado Amat, quien ha añadido que ese desfase deberá corregirse en ejercicios futuros. "Si no sube un impuesto, subirá otro, porque esto hay que pagarlo", ha afirmado.

Versión del Ayuntamiento sobre el pleno anulado

Sobre el origen del conflicto, el alcalde ha defendido la actuación del equipo de gobierno. Ha explicado que el pleno del 4 de octubre se celebró en un contexto de empate entre gobierno y oposición (8-8), debido a la ausencia de un concejal socialista. Según su relato, tras una primera votación que quedó empatada, se interpretó que el punto saldría adelante con el voto de calidad de la Alcaldía. Posteriormente, al surgir dudas sobre la necesidad de repetir la votación, se decidió convocar un nuevo pleno extraordinario y urgente ese mismo día.

Amat sostiene que la convocatoria se realizó conforme al reglamento municipal y que se comunicó por distintos medios, aunque asegura que los concejales del PP no atendieron las notificaciones. "No entendemos por qué les han dado la razón porque lo que decimos es verdad", ha señalado.

Contexto judicial

Los tribunales han considerado, sin embargo, que esa segunda convocatoria se realizó de forma irregular, con un margen mínimo de tiempo, lo que vulneró el derecho fundamental a la participación política. Esta interpretación ha sido avalada en distintas instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo, cuya resolución ya es firme.

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La anulación del pleno ha dejado sin validez la subida de la tasa, abriendo la puerta a la devolución de las cantidades cobradas de más y obligando ahora al Ayuntamiento a definir cómo afrontará tanto ese reintegro como el equilibrio económico del servicio.