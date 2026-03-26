Los vecinos de Las 300 de Elda superan las 2.000 firmas para exigir seguridad y mantener la vigilancia en el barrio

Los vecinos del barrio de Las 300, en Elda, han presentado en el Ayuntamiento un nuevo registro de firmas para solicitar medidas que mejoren la seguridad y la convivencia en la zona. En esta ocasión han reunido 1.729 apoyos en el último mes, que se suman a las 549 firmas entregadas en febrero, alcanzando un total de 2.278.

La recogida se ha llevado a cabo en distintos bares y comercios del barrio, según explican los propios residentes, que insisten en la necesidad de mantener la atención sobre la situación que atraviesa la zona. Entre las principales peticiones trasladadas al Ayuntamiento se encuentran la instalación de cámaras de vigilancia, el refuerzo de las patrullas policiales y la mejora de la iluminación en determinados puntos.

Restos de basura en el parque Las 300 de Elda. / INFORMACIÓN

Más presencia policial

Por su parte, tanto la Policía Local como la Policía Nacional han incrementado la presencia policial en el barrio, especialmente en horario nocturno. Este refuerzo ha dado lugar a varias actuaciones recientes. Entre ellas, la Policía Nacional detuvo a un hombre en las inmediaciones del parque Severo Ochoa y la avenida de Ronda, acusado de robar en al menos ocho vehículos que presentaban daños. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad. Asimismo, se han realizado controles en el parque de Las 300 que se saldaron con un arresto y la tramitación de denuncias a dos personas.

Dos agentes de la Policía Local de Elda en el parque de Las 300. / INFORMACIÓN

A pesar de estas actuaciones, los vecinos han continuado con la recogida de firmas con el objetivo de que no se reduzca la vigilancia y se mantengan las medidas adoptadas. Según trasladan, en los últimos meses se han registrado actos vandálicos como daños en vehículos (ruedas rajadas, retrovisores arrancados o limpiaparabrisas rotos), así como acumulación de residuos en el parque del barrio y la celebración habitual de botellones.

Uno de los vehículos en Elda con la ventanilla rota. / INFORMACIÓN

Los residentes señalan que los servicios de limpieza actúan de forma diaria en la zona, aunque indican que el espacio vuelve a presentar suciedad tras las noches. También apuntan a una percepción de inseguridad entre parte del vecindario, especialmente en horario nocturno. Con esta nueva entrega de firmas, los vecinos reiteran su petición de medidas para mejorar la convivencia y mantener la presencia policial en el barrio.