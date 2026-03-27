Detenidos en Elda dos jóvenes por robos en un camping de Murcia
La operación de la Guardia Civil incluye otros tres arrestos por un robo violento en un comercio
La Guardia Civil ha detenido en Elda a dos jóvenes como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en un camping del municipio murciano de Totana. La actuación se enmarca dentro del "Plan Comercio Seguro", que ha permitido además esclarecer otro robo violento en la misma localidad, con un total de cinco detenidos, dos de ellos menores de edad.
La investigación que conecta directamente con Elda se inició tras tener conocimiento de un robo en un camping de Totana, donde varias casas de madera habían sido forzadas. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta dos jóvenes que habían estado alojados en uno de los bungalós del recinto.
Según la investigación, los sospechosos aprovecharon su estancia para forzar tres cabañas. En una de ellas sustrajeron materiales de construcción valorados en más de mil euros. Finalmente, ambos fueron localizados y detenidos en Elda como presuntos autores de delito de robo con fuerza.
Más arrestos
De forma paralela, la Guardia Civil desarrolló otra investigación en Totana que permitió esclarecer un robo con violencia en un comercio de la localidad. En este caso, tres jóvenes intentaron sustraer varios artículos de un supermercado multiprecio y, al ser sorprendidos por el propietario, huyeron tras agredirle en la calle.
Gracias a las imágenes de videovigilancia, testimonios y otros indicios, los agentes lograron identificar y detener a los tres implicados: un hombre de 30 años y dos menores, todos vecinos de Totana, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Ya ha entrado en vigor: así es el simulador de la declaración de la Renta para saber si te toca pagar este año
- Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante
- Tráfico en Alicante hoy: retenciones de casi tres kilómetros en la A-70 y problemas en la N-332 en una mañana con 41 incidencias
- El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que trata de salvar las casas de playa Babilonia
- Un superordenador predice el final de liga del Hércules y del Eldense
- Así quedó el coche de Jesús Tavira tras arder en Alicante