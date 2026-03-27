Detenidos en Elda dos jóvenes por robos en un camping de Murcia

La Guardia Civil ha detenido en Elda a dos jóvenes como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en un camping del municipio murciano de Totana. La actuación se enmarca dentro del "Plan Comercio Seguro", que ha permitido además esclarecer otro robo violento en la misma localidad, con un total de cinco detenidos, dos de ellos menores de edad.

La investigación que conecta directamente con Elda se inició tras tener conocimiento de un robo en un camping de Totana, donde varias casas de madera habían sido forzadas. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta dos jóvenes que habían estado alojados en uno de los bungalós del recinto.

Según la investigación, los sospechosos aprovecharon su estancia para forzar tres cabañas. En una de ellas sustrajeron materiales de construcción valorados en más de mil euros. Finalmente, ambos fueron localizados y detenidos en Elda como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

Más arrestos

De forma paralela, la Guardia Civil desarrolló otra investigación en Totana que permitió esclarecer un robo con violencia en un comercio de la localidad. En este caso, tres jóvenes intentaron sustraer varios artículos de un supermercado multiprecio y, al ser sorprendidos por el propietario, huyeron tras agredirle en la calle.

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Imagen del robo en un comercio de Totana. / GUARDIA CIVIL MURCIA

Gracias a las imágenes de videovigilancia, testimonios y otros indicios, los agentes lograron identificar y detener a los tres implicados: un hombre de 30 años y dos menores, todos vecinos de Totana, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.