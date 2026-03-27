Elda saca adelante en solitario los presupuestos y la oposición carga contra el superávit: "Es robar"

El equipo de gobierno de Elda, formado por PSOE y Elda Para Todas, ha aprobado en solitario los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 54,2 millones de euros. Las cuentas han salido adelante en el pleno de marzo celebrado este viernes con el voto en contra de PP y Vox, pese a que el Ejecutivo local asegura haber mantenido reuniones previas con ambos grupos para recoger propuestas.

El nuevo presupuesto supone un incremento del 8,32 % respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, la oposición ha centrado sus críticas en la tardanza en su presentación y en el superávit de 4,8 millones de euros procedente de la liquidación de las cuentas de 2025. Desde el PP, su portavoz Paco Sánchez ha sido especialmente duro al afirmar que "no es ahorrar, es robar a los ciudadanos de lo que se les cobra con altos impuestos". En una línea similar, Vox ha cuestionado la gestión económica del Ejecutivo local y el retraso en la aprobación de las cuentas.

Refuerzo del gasto social

El presupuesto aprobado contempla un incremento del 7,14 % en la partida de Protección y Promoción Social, aumento que se suma al crecimiento acumulado del 18,57 % en los dos ejercicios anteriores. Otro de los ejes destacados es el impulso al tejido productivo local. Las áreas de Industria, Comercio, Turismo y Pymes experimentan una subida del 12,43 %, con el objetivo de fortalecer los sectores que generan empleo y riqueza en el municipio.

Un momento de una de las votaciones. / JESÚS CRUCES

Asimismo, los servicios públicos sostenibles reciben un incremento del 3,37 %, destinado a cubrir el aumento de costes en ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el alumbrado público y los suministros energéticos.

En Seguridad Ciudadana y Transporte, el presupuesto crece un 5,70 %, destacando la mejora del contrato de transporte público y la recuperación de las becas de transporte universitario. En el ámbito educativo, se incrementan las partidas para combatir el absentismo escolar y fomentar las actividades extraescolares gratuitas. Por su parte, en Cultura y Deportes se mantiene el apoyo al tejido asociativo y a la organización de eventos. En el capítulo de gastos, el Ayuntamiento prevé una reducción en la factura eléctrica gracias a la renovación del alumbrado público con tecnología LED.

El Gobierno defiende la gestión y la oposición la cuestiona

La concejala de Elda Para Todas, Cristina Rodríguez, defendió que el presupuesto se sustenta en tres pilares: "El cuidado de las personas, reforzando el gasto social; la agenda verde y el fortalecimiento de los servicios públicos; y el pilar económico, con el impacto positivo de los remanentes de tesorería, que son el resultado de una gestión seria y responsable".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paqui Vicente, criticó que se trata de "un presupuesto tarde, fuera de plazo, de nuevo prorrogado", y aseguró que los ciudadanos "no perciben ese bienestar", señalando problemas como la limpieza, el alumbrado o la falta de inversiones.

Desde el PP, Paco Sánchez insistió en que "no hay un proyecto de ciudad" y reprochó que los remanentes "se quedan sin gastar año tras año". Según afirmó, con el dinero no ejecutado "se podrían haber devuelto hasta 700 euros por hogar".

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El concejal de Hacienda, Fernando Gómez (PSOE), defendió que la prioridad ha sido cerrar la liquidación de 2025 para conocer los remanentes y planificar el nuevo presupuesto. "Nunca se ha invertido tanto", aseguró, añadiendo que, pese a trabajar con un presupuesto prorrogado, "no ha habido ningún problema y todo ha seguido llevándose a cabo".