La Policía Local de Monforte estrena retén 27 años después

Tras 27 años sin una renovación integral, la Policía Local de Monforte del Cid estrena un nuevo retén. El Ayuntamiento ha inaugurado este viernes unas instalaciones modernas que sustituyen a la antigua ubicación, situada en los bajos del antiguo bar de la tercera edad.

El nuevo retén, con una superficie de 245 metros cuadrados, supone un avance significativo tanto en la atención a la ciudadanía como en las condiciones de trabajo de los agentes, reforzando así la seguridad en el municipio. La actuación da respuesta a una demanda histórica, dotando a la Policía Local de un espacio adaptado a los estándares actuales de funcionalidad, eficiencia y seguridad.

El edificio se organiza en dos áreas diferenciadas. Por un lado, una zona de acceso público que incluye recepción, aseo adaptado y sala de comparecencias. Por otro, una zona interna destinada al trabajo policial, con despachos, sala de reuniones, armero, vestuarios, archivo, comedor y acceso a la parte posterior. Las instalaciones incorporan sistemas de eficiencia energética y seguridad, como instalación fotovoltaica, aerotermia, climatización centralizada, videovigilancia y control de accesos con reconocimiento facial.

La inversión total asciende a 466.947,41 euros (IVA incluido). De esta cantidad, 311.144,92 euros han sido aportados por el Ayuntamiento, mientras que 155.802,48 euros proceden de la Diputación de Alicante a través del Plan Planifica 2020-2023. El proyecto se ha completado además con la adquisición de nuevo material policial y equipamiento para mejorar las comunicaciones internas y los recursos operativos.

Esta infraestructura se suma a otras mejoras impulsadas en materia de seguridad y tráfico, ámbito en el que la inversión municipal ha aumentado un 52 % desde 2019. Entre ellas, destaca la incorporación de nuevos vehículos mediante contrato de renting, con una inversión de 155.000 euros que incluye mantenimiento integral, calibración del etilómetro, sustitución de vehículos al finalizar el contrato y cobertura ante incidencias.

Plantilla

De cara a 2026, el Ayuntamiento prevé reforzar la plantilla con la incorporación de un nuevo agente, así como de un oficial y otro agente adicionales, lo que permitirá consolidar la estructura del cuerpo con 1 inspector, 3 oficiales y 18 agentes.

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Durante el acto de inauguración intervinieron el alcalde, Juan José Hernández Rico, y el inspector-jefe de la Policía Local, Juan Antonio Muñoz Cerdá. También asistieron representantes de la corporación municipal, asociaciones y vecinos, así como la diputada de Alicante, Carmen Sellés. El alcalde destacó que “este retén es fruto de décadas de trabajo y esfuerzo, un camino iniciado tiempo atrás al que hemos dado el impulso final necesario para que hoy sea una realidad”. Por su parte, la concejala de Seguridad y Tráfico, Mari Carmen Ramírez Terol, subrayó la importancia de “dotar a la Policía Local de los medios necesarios para desarrollar su labor con garantías”. El concejal de Obras e Infraestructuras, Pascual Jesús Abad de las Nieves, incidió en que “la correcta ejecución de los proyectos es clave, especialmente cuando se gestionan recursos públicos”.