Novedades de la Semana Santa en Elda: pasos a costal y cambios en horarios e itinerarios

La Semana Santa ya está aquí y, con ella, las primeras procesiones que recorrerán desde este viernes las calles de numerosos municipios de España. En Elda, la celebración llega este año con algunas novedades, como modificaciones en los horarios y en los itinerarios de varias procesiones debido a las obras en el casco antiguo.

Las celebraciones comenzarán el Domingo de Ramos con la tradicional procesión de las palmas, que partirá a las 11 horas y discurrirá por el centro de la ciudad, atravesando la calle Juan Carlos I. Ya por la tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la procesión de la Santa Cena, que saldrá desde la Iglesia de la Inmaculada.

El presidente de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa, José Pascual Barceló, ha destacado como principal novedad que la imagen de la Santa Cena saldrá por primera vez a costal, con la participación de 40 hombres y mujeres que han estado ensayando durante semanas. Además, se ha adquirido el costal, ya que anteriormente la imagen se trasladaba sobre un carro de ruedas. En esta procesión participarán costaleros y costaleras de cinco cofradías de la ciudad. El itinerario será el mismo que el de la procesión de la mañana: calle Quijote, Pablo Picasso, Juan Carlos I, Jardines, Ortega y Gasset, Los Giles y Parroquia de Santa Ana.

Ensayo del paso de la Santa Cena, que este año saldrá a costal por primera vez. / INFORMACIÓN

El Lunes Santo, la procesión comenzará a las 21 horas desde la Parroquia de la Inmaculada y seguirá el recorrido: calle Quijote, Antonino Vera, Juan Carlos I, Ortega y Gasset, Los Giles y Parroquia de Santa Ana.

El Martes Santo se celebrará el tradicional Encuentro, que este año se adelanta media hora para facilitar la asistencia del público. Tendrá lugar a las 22:30 horas. La imagen de la Verónica saldrá a las 20:30 horas desde la Parroquia de San José Obrero y recorrerá avenida de Sax, Novo Hamburgo, Luis Buñuel, Ortega y Gasset y Jardines. A la misma hora partirá la imagen del Nazareno desde la Parroquia de la Inmaculada, con itinerario por calle Quijote, Joaquín Coronel, Juan Carlos I y Jardines. Tras el Encuentro, la Verónica continuará por Juan Carlos I, Ortega y Gasset, San Francisco, Iglesia y Parroquia de Santa Ana, mientras que el Nazareno regresará a su sede en Donoso Cortés, 32.

Imagen del Cristo Yacente en la procesión de Viernes Santo. / Cruces Ernes

El Miércoles Santo se celebrará la procesión del traslado de las imágenes de la Piedad y el Perdón, y San Juan y las Tres Marías, que comenzará a las 21 horas desde la Parroquia de la Inmaculada. El recorrido será: Quijote, Joaquín Coronel, Juan Carlos I, Jardines, Ortega y Gasset, Los Giles y Parroquia de Santa Ana.

Modificaciones

Las procesiones del Jueves Santo y del Viernes Santo han modificado sus itinerarios respecto a otros años debido a las obras en el casco antiguo. El Jueves Santo tendrá lugar la procesión del Silencio a las 23 horas, con salida desde el Templo de Santa Ana. Participarán las imágenes del Cristo del Buen Amor y Nuestra Señora de la Soledad, acompañadas por el resto de cofradías. El itinerario será: Los Giles, Pedrito Rico, Barberán y Collar, Ortega y Gasset, Los Giles y regreso a la Parroquia de Santa Ana.

El Viernes Santo se celebrará la procesión general del Santo Entierro a las 19:30 horas, con el Cristo Yacente acompañado de todas las cofradías. El recorrido partirá desde el Templo de Santa Ana y continuará por Los Giles, Ortega y Gasset, Dahellos y Elia Barceló hasta Antonino Vera. En este punto, las cofradías se dividirán para regresar a sus respectivas sedes. Las de Santa Ana lo harán por Antonino Vera, Juan Carlos I, Jardines, Ortega y Gasset y Los Giles. Las de la Inmaculada regresarán por Antonino Vera y Quijote. Por su parte, la Cofradía de la Santa Mujer Verónica trasladará su imagen hasta la Parroquia de San José Obrero por Luis Buñuel, Novo Hamburgo y avenida de Sax.

La Semana Santa eldense culminará el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la procesión y Encuentro de Gloria. A las 10 horas saldrá el Santísimo bajo palio desde la Iglesia de Santa Ana, acompañado por varias cofradías, y recorrerá Los Giles, Ortega y Gasset, Jardines, Juan Carlos I y Plaza Castelar. A las 10:15 horas, la imagen de la Inmaculada Concepción partirá desde su parroquia por Quijote, Pablo Picasso y hasta la Plaza Castelar.

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El tradicional Encuentro entre ambas imágenes tendrá lugar a las 11 horas. Posteriormente, ambas procesiones regresarán juntas a la Parroquia de la Inmaculada, donde se celebrará la Eucaristía de la Solemnidad de la Pascua.