Hallan el cadáver del vecino de Sax desaparecido junto a su moto en la carretera CV-833
El hombre habría sufrido un descarrilamiento que le hizo saltar por un terraplén de tres metros de altura
El vecino de Sax desaparecido desde el pasado 21 de marzo de 2026 falleció, presuntamente en un accidente de tráfico, y su cadáver ha sido encontrado junto a su moto en un terraplén en el kilómetro 4 de la carretera CV-833, que une Elda con Sax.
El hombre había sido visto por última vez viajando en su moto, y su cadáver fue hallado este domingo al fondo de un terraplén de tres metros, lo que apunta a una salida de vía cuyo impacto le habría ocasionado la muerte mientras se dirigía hacia Sax. El tramo de la vía en el que se produjo el accidente es recto, lo que plantea dudas sobre el motivo del descarrilamiento.
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