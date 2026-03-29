La soledad avanza en Alicante: 50.000 personas viven solas

En la provincia de Alicante, 49.019 personas viven solas en 2026. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre hogares unipersonales. Una cifra que, lejos de ser anecdótica, se enmarca en una tendencia creciente en toda España y que ha encendido las alarmas de instituciones y administraciones públicas.

En este contexto, el Observatorio de la Soledad de la Universidad de Alicante (OSUA), con el apoyo de la Diputación de Alicante, impulsa la elaboración del primer Plan Estratégico Provincial para el Abordaje de la Soledad. Como parte del proceso, se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana dirigida a mayores de 18 años con el objetivo de recoger experiencias, opiniones y propuestas que permitan definir prioridades, colectivos de atención y líneas de actuación.

El investigador principal del Observatorio de la Soledad de la Universidad de Alicante, José Antonio Rabadán, advierte de la magnitud del cambio social: "España atraviesa una profunda transformación demográfica y social marcada por el vertiginoso aumento de las personas que viven solas". Entre 1970 y 2024, los hogares unipersonales han pasado de 660.000 a 5,4 millones, multiplicándose por más de ocho. Si hace cinco décadas representaban el 1,9 % de la población, hoy alcanzan el 11,1 %, y las previsiones apuntan a que podrían rozar los 7,7 millones en 2039.

España atraviesa una profunda transformación demográfica y social marcada por el vertiginoso aumento de las personas que viven solas José Antonio Rabadán — Investigador principal del Observatorio de la Soledad de la Universidad de Alicante

Rabadán insiste en que no se trata solo de un cambio en el modelo de convivencia: "Esta reconfiguración conlleva un riesgo crítico para el bienestar de la población". Vivir solo no implica necesariamente sentirse solo, pero sí aumenta la vulnerabilidad relacional, lo que exige adaptar con urgencia las políticas sociales y de cuidados.

Aspe, un modelo de intervención local

A escala municipal, el Ayuntamiento de Aspe ha puesto en marcha el programa "Red Conecta Aspe", una iniciativa pionera para detectar y combatir la soledad no deseada, así como otros problemas asociados, especialmente de salud mental.

La concejala de Sanidad, Yolanda Moreno, explica que el proyecto nace desde la participación ciudadana y se articula como una red de detección y acompañamiento: "Es un proyecto para conectar a las personas con activos de salud", señala. La idea es identificar a personas en situación de aislamiento y facilitar su acceso a recursos, actividades o asociaciones que puedan mejorar su bienestar.

Aspe cuenta con un programa municipal para detectar soledad y otros problemas de salud mental. / AXEL ALVAREZ

Una de las claves del programa es implicar a agentes cotidianos como farmacias, comercios y peluquerías, entre otros espacios donde las personas acuden regularmente y donde, muchas veces, se detectan señales de soledad. "Son lugares donde la gente se abre, cuenta su historia y pasa tiempo. Pueden ayudarnos mucho a detectar casos", añade Moreno.

Las peluquerías y las farmacias son lugares donde la gente se abre, cuenta su historia y pasa tiempo Yolanda Moreno — Concejala de Sanidad de Aspe

El protocolo es sencillo: cuando se detecta una posible situación de soledad, se deriva a Cruz Roja, que actúa como enlace con el Ayuntamiento. A partir de ahí, se establece un acompañamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada persona.

Historias que ponen rostro al problema

Antonia Álvarez, vecina de Aspe y presidenta de la asociación de jubilados y pensionistas del barrio de La Coca, es uno de esos rostros. Vive sola, aunque su hija la visita casi a diario. En menos de un año ha perdido a su marido y a su hijo.

"Los talleres me están ayudando mucho", explica. Participa en actividades municipales como memoria, baile, pintura o gimnasia. "Hay más gente como yo y entre unos y otros nos ayudamos".

Antonia Álvarez, vecina de Aspe que vive sola muestra una de sus pinturas que ha realizado en un taller municipal. / AXEL ALVAREZ

En una peluquería de Aspe, Mari Carmen Monzón confirma el papel clave de estos establecimientos: "Aquí ya no somos solo peluqueras, somos psicólogas, somos de todo", cuenta. "La gente nos confía cosas que a veces no le dice ni a su familia".

Aquí ya no somos solo peluqueras, somos psicólogas, somos de todo Mari Carmen Monzón — Peluquera de Aspe

Monzon relata el caso reciente de una clienta con problemas de salud que necesita integrarse en actividades físicas y sociales: "Quiero ayudarla a que tenga vínculos con más gente", explica. Incluso se ha ofrecido a acompañarla personalmente para informarse sobre actividades deportivas. Como ella misma reconoce, la detección muchas veces no requiere formación técnica: "Eso se nota".

La red invisible: peluquerías y farmacias

Desde la farmacia, Javier Santías coincide en el diagnóstico. "Somos un punto de detección", afirma. "Nos damos cuenta cuando alguien se queda solo, cuando empieza a deteriorarse, cuando hay ansiedad". Según su experiencia, la soledad afecta especialmente a personas mayores, y con diferencias de género: "Los hombres lo llevan peor. Cuando se quedan solos, muchos se dejan y se echan a perder".

El farmacéutico Javier Santías en Aspe atiende a una clienta. / AXEL ALVAREZ

Santías subraya además el impacto directo en la salud: "Hay mucha evidencia científica de que cuando alguien se queda solo, se pone enfermo y vive menos" Y añade: "El ser humano necesita conectar. Cuando eso falta, se nota muy rápido".

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Las peluquerías son espacios donde se forma un entorno de seguridad y confianza que ayuda a la detección de problemas. / AXEL ALVAREZ

La soledad no deseada se perfila así como uno de los grandes retos sociales de las próximos años. Desde las estrategias provinciales hasta las iniciativas locales, pasando por la implicación de comercios y ciudadanía, el abordaje requiere una respuesta coordinada.