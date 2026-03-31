Las movilizaciones para reclamar una educación de calidad se extienden por la provincia de Alicante

Benidorm, Elda, Petrer, Villena han protagonizado este martes movilizaciones dentro de la huelga del profesorado para denunciar la masificación de las aulas y reclamar mejoras laborales.

Después de seis meses de negociaciones sin ningún acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación, el profesorado ha convocado movilizaciones y una huelga este martes para defender la educación pública. Los representantes sindicales denuncian la actitud de los responsables autonómicos que parecen no tener intención de llegar a ningún acuerdo sobre las demandas presentadas.

Movilización en Benidorm / INFORMACIÓN

Desde el PSOE del Alto y Medio Vinalopó, que ha participado en las movilizaciones, han denunciado que "a fecha de hoy, no se conoce cuál es la propuesta de la consellera Carmen Ortí sobre la reducción de ratios, disminución de la carga burocrática, mejoras salariales y de infraestructuras, reversión de los recortes y derogación de la Ley de Libertad Educativa".

Esta formación están presentando mociones a pleno en los distintos municipios instando a la Generalitat Valenciana a tomar medidas para solucionar los problemas endémicos de los colegios e institutos públicos, que se han agudizado durante los gobiernos del Partido Popular.

Protesta en Petrer / INFORMACIÓN

Según Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena y secretario general del PSPV-PSOE comarcal, “exigimos a la Conselleria de Educación que no demore más tiempo las decisiones y que se comprometa a dar una respuesta lo antes posible”.

Así mismo, destaca que ese apoyo a la educación pública de calidad se está concretando en los ayuntamientos y en la calle. “Los y las socialistas también estamos acudiendo a las multitudinarias manifestaciones convocadas por sindicatos docentes y miembros de la comunidad educativa en Elda, Petrer y Villena”.

Menos recursos

Por último, ante la justificación de la Generalitat que se escuda en la infrafinanciación como la principal causa del problema, Cerdán argumenta que no se puede estar bajando impuestos, con la consiguiente reducción de recursos disponibles para invertir en servicios públicos esenciales.

Movilización en Villena / INFORMACIÓN

Al mismo tiempo, los populares se oponen a ingresar más de 3.500 millones de euros adicionales que el nuevo modelo de financiación autonómica supondría para la Comunidad Valenciana. Se trata de una excusa barata que nos sale cara, de un ejercicio de cinismo, cuando no directamente de un insulto a la ciudadanía. “Pero qué se puede esperar de un PP que descalifica y denigra a las ministras llamándolas prostitutas”, concluye.

Según la Conselleria de Educación, el 32 % de los profesores de la provincia de Alicante ha secundado el parón para reclamar mejoras salariales y laborales, mientras que en la de Valencia el seguimiento se elevó al 38 % y en la de Castellón al 35 %. Unas estimaciones provisionales que distan mucho de las ofrecidas por los sindicatos convocantes que calculan que cerca de un 80 % del profesorado de la Comunidad Valenciana dejó las aulas vacías.