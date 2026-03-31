Pasión y devoción en Elda con el Encuentro de la Verónica y Jesús Nazareno

Elda se ha volcado este Martes Santo con el motivo encuentro entre la Verónica y Jesús Nazareno, mostrando su fervor y devoción. Así, en la noche de este martes, el Padre Jesús Nazareno se ha encontrado con la Santa Mujer Verónica, que constituye uno de los actos centrales de la Semana Santa eldense.

Esta procesión es especial tanto por la gran afluencia de público como porque todos los asistentes esperan la bendición de Ntro. Padre Jesús y el emotivo momento en que deja plasmado su rostro en el Pañuelo de la Santa Mujer.

Este año se ha adelantado media hora en Encuentro para facilitar la asistencia de público. La imagen de la Verónica ha salido desde la Parroquia de San José Obrero y ha recorrido la avenida de Sax, Novo Hamburgo, Luis Buñuel, Ortega y Gasset y Jardines.

Por su parte la imagen del Nazareno ha partido desde la Parroquia de la Inmaculada, con itinerario por calle Quijote, Joaquín Coronel, Juan Carlos I y Jardines. Tras el Encuentro, la Verónica estaba previsto que continuara por Juan Carlos I, Ortega y Gasset, San Francisco, Iglesia y Parroquia de Santa Ana, mientras que el Nazareno regresaría a su sede en Donoso Cortés, 32.