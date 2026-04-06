Una empresa de Zaragoza impulsa la reapertura de una vieja mina de magnetita en Villena

La posible reactivación de la antigua mina de hierro “Teodoro”, situada en el término municipal de Villena, vuelve a situar este enclave en el foco industrial tras más de una década de inactividad. Una empresa con sede en Zaragoza ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente el permiso necesario para retomar la extracción de magnetita, un mineral estratégico por sus múltiples aplicaciones industriales.

El proyecto está promovido por la mercantil Materias Primas Mineras, S.L., que adquirió los derechos de la concesión en 2013. La explotación se ubica en el paraje conocido como Casa Judas, a unos seis kilómetros al sur de Villena, en las faldas del Cabezo Largo y cerca de la estación del AVE.

La magnetita, el recurso objeto de la explotación, es un óxido de hierro con un contenido aproximado del 74 %, el más alto entre los compuestos de este metal. Su uso resulta fundamental en la industria siderúrgica para la producción de acero, aunque también tiene aplicaciones en blindaje contra radiación, pinturas industriales, procesos de separación minera y tecnologías avanzadas como la nanotecnología o componentes electrónicos.

Un yacimiento con historia

La historia de esta mina se remonta a mediados del siglo XX. Fue el villenense Teodoro Hernández Tomás quien localizó el yacimiento en 1955, utilizando técnicas de zahorí con péndulo sobre mapa. Tres años más tarde obtuvo la concesión minera, iniciando una actividad extractiva que, tras varios años de funcionamiento, terminó abandonándose por falta de rentabilidad.

Otra vista del yacimiento, en una imagen de archivo. / CARLOS RODRÍGUEZ

Décadas después, ya en los años 2000, surgió un intento de reactivación impulsado por una compañía mexicana interesada en la magnetita para la industria aeronáutica. Sin embargo, tal y como relató en ese entonces Teodor a este diario, aquel proyecto no llegó a materializarse y la mina continuó deteriorándose, aunque aún conserva parte de sus infraestructuras: el pozo de acceso, galerías con pasarelas de madera, un antiguo muelle de carga y la edificación que servía como oficina. Incluso hoy en día permanece acopiado en la zona exterior material ya extraído.

Un proyecto a cielo abierto

El nuevo plan plantea una explotación a cielo abierto mediante un sistema de banqueo descendente, con dos fases diferenciadas: una primera corta sur de 3,3 hectáreas y una segunda fase al norte que ampliaría el área hasta alcanzar unas 7,2 hectáreas totales, con un desnivel máximo de hasta 65 metros.

La extracción se realizaría mediante perforaciones y voladuras controladas, con una previsión de unas diez voladuras anuales. El ritmo de trabajo estimado es de ocho horas diarias durante 240 días al año, con una producción media de cerca de 181.000 metros cúbicos anuales y una vida útil prevista de 15 años.

El material extraído sería transportado en camiones hasta una planta cementera cercana, donde se sometería a procesos de trituración y separación magnética. La empresa prevé comercializar la producción principalmente a nivel autonómico, aunque no descarta abrir mercado a otros compradores.

Inversión y empleo

El proyecto contempla una inversión total cercana a los 49 millones de euros, con un coste de explotación estimado en 18 euros por metro cúbico. Según la memoria presentada, el beneficio bruto anual rondaría los 212.000 euros, lo que lleva a la promotora a calificar la iniciativa como "económicamente viable".

Otra imagen de la mina, que una empresa de Zaragoza quiere volver a explotar. / INFORMACIÓN

En cuanto al empleo, se prevé una plantilla directa de más de una decena de trabajadores, entre personal técnico y operarios, además de servicios externos que podrían ser subcontratados para tareas específicas como perforación, transporte o voladuras.

Tramitación ambiental en curso

La reactivación de la mina se encuentra actualmente en fase de evaluación ambiental. El expediente, iniciado en 2019, ha recibido recientemente un requerimiento por parte de la Generalitat Valenciana debido a discrepancias entre la delimitación del proyecto y algunos informes sectoriales, especialmente en materia de patrimonio y paisaje.

No obstante, otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya han emitido informes favorables. Además, los estudios arqueológicos realizados en la zona (que han abarcado más de 68 hectáreas) no han detectado nuevos yacimientos, situándose el más cercano, Hondo de Carboneras, a más de dos kilómetros de distancia.

Magnetita. / INFORMACIÓN

El proyecto asegura no generar afecciones significativas sobre infraestructuras, núcleos de población ni recursos hídricos, ya que la explotación se desarrollaría por encima del nivel freático. Tampoco prevé impactos relevantes en el paisaje ni incompatibilidades urbanísticas.

Un enclave estratégico

La ubicación de la mina constituye uno de sus puntos fuertes. Villena cuenta con conexión directa a la autovía A-31, que enlaza Alicante con Madrid, además de una red de carreteras secundarias que facilitan el acceso. El puerto de Alicante, situado a unos 56 kilómetros, ofrece además una vía potencial para la exportación del mineral.

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Con todos estos elementos sobre la mesa, la reapertura de la mina "Teodoro" vuelve a plantear un escenario que combina recuperación industrial, inversión económica y debate ambiental. La decisión final dependerá ahora del resultado de la tramitación administrativa y de la valoración de impacto por parte de las autoridades autonómicas.