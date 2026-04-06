La Generalitat anula el tendido de una planta solar que atravesaba el pantano de Elda

El pantano de Elda se mantendrá libre de tendidos eléctricos. La Generalitat ha aceptado el recurso de alzada presentado por Amigos de los Humedales de Sur de Alicante (AHSA) contra la autorización concedida para la planta solar PSF Idella en Elda.

Por ello ordena a la promotora que modifique el trazado de la línea área que iba a pasar por encima del pantano, según ha informado el vicepresidente de la entidad conservacionista, Miguel Ángel Pavón.

La resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, fechada el pasado 27 de marzo, admite el recurso de los ecologistas presentado en 2024, que alertaba que "el tendido eléctrico de evacuación, con una longitud de casi un kilómetro, se sitúa dentro de un área prioritaria para la protección de la avifauna frente a las líneas eléctricas y atraviesa la zona húmeda catalogada del embalse de Elda, su cuenca de afección y el corredor territorial fluvial del Vinalopó".

El Pantano de Elda, declarado Zona Húmeda de la Comunidad Valenciana. / INFORMACIÓN

Por ello reclamaba que "todo el trazado del tendido de evacuación debe ser subterráneo bajo caminos y viarios existentes y no ha de atravesar la zona húmeda catalogada del embalse de Elda”. Del mismo modo el Ayuntamiento de Elda reclamó en sus alegaciones el soterramiento de la línea para evitar "impactos negativos que se generarían sobre la zona húmeda".

Además, este tendido no solo iba a ser aprovechado por la planta solar Idella de Elda, sino que al menos otra, Casa Mosén en Salinas, contempla volcar su energía a través de la línea, que finalmente tiene que ser modificada para evitar su afección a la presa.

Zona protegida

La Zona Húmeda Embalse de Elda, categorizada como embalse de fluctuación escasa, y de superficie aproximada 49,55 hectáreas, está protegida y se incluye en la zona 47 del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Y tiene una zona de protección de 500 metros en torno a los límites establecidos de las Zonas Húmedas catalogadas.

La conselleria ordena modificar el trazado evitando su paso por el humedal y permitiendo solo que sea soterrado en la zona de protección periférica

Por ello, tras revisar el recurso, "la Dirección General del Medio Natural y Animal considera que el trazado de la línea de evacuación debe modificarse para evitar su paso por la zona húmeda Embalse de Elda y su zona periférica de protección de 500 m, con la única salvedad de invadir esta zona en el mínimo tramo necesario para acceder a la subestación eléctrica Elda, ubicada en el interior del perímetro de protección en la zona este del mismo, para lo cual deberá afectar a la zona de protección accediendo desde el este y minimizando su trazado por dentro de dicha zona.”

Por ello, finalmente la Generalitat ordena que el trazado de la línea de evacuación debe ser modificado “evitando su paso por la Zona Húmeda Embalse de Elda, permitiéndose su trazado subterráneo por caminos existentes dentro de la zona de protección periférica de 500 metros y sin perjuicio de la correspondiente evaluación de afecciones".

La resolución reconoce que aunque la autorización concedida establecía que se adoptaran medidas para minimizar el impacto del tendido, lo cierto es que este es incompatible con la zona húmeda, desestimando a su vez las alegaciones de la promotora para mantener la línea.

Corredor fluvial

En su recurso los ecologistas advertían de que la zona húmeda del embalse coincide en gran medida con el corredor territorial fluvial del Vinalopó, que forma parte de la infraestructura verde regional, siendo igualmente atravesado dicho corredor por el tramo aéreo del tendido.

"Por otra parte, el resto del tendido aéreo se sitúa dentro de la denominada cuenca de afección de la zona húmeda catalogada. El trazado del tendido no ha de atravesar el espacio natural protegido de la zona húmeda catalogada del embalse de Elda para evitar el impacto paisajístico negativo que va a causar el trazado aéreo proyectado y además todo el trazado debe ser subterráneo -situándose siempre bajo caminos y viarios existentes para minimizar su impacto territorial- para evitar afecciones por colisión o electrocución a la avifauna en el área prioritaria y la zona húmeda antes mencionadas".