Abogados Cristianos pide explicaciones al Ayuntamiento de Villena por la procesión "ambientada" con reguetón

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones judiciales en todos los casos recientes de ataques, alteraciones e incidentes producidos durante las procesiones y actos de Semana Santa en distintas ciudades de España.

En el caso de Villena, la organización ha solicitado información al Ayuntamiento después de que, durante el traslado de la imagen del Cristo de la Columna, coincidiera en el mismo espacio y momento un concierto de reguetón que se desarrolló sin interrupciones, alterando el normal desarrollo de la procesión.

Este episodio se suma a otros ocurridos en los últimos días. En Zamora, Abogados Cristianos ha presentado una denuncia por la vandalización de un mural de la Virgen de las Angustias, donde aparecieron pintadas que afectaban directamente a los rostros de las figuras religiosas. En Bilbao, la entidad también ha pedido explicaciones tras la interrupción de una procesión del Domingo de Ramos por el paso de la carrera Korrika.

"Es indignante"

Desde la organización consideran que no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia que, a su juicio, refleja una falta de protección hacia las celebraciones religiosas en espacios públicos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha calificado la situación de “indignante” y ha señalado que estos incidentes se repiten cada año. Además, ha criticado lo que considera una falta de actuación por parte de algunas administraciones para garantizar el desarrollo normal de estos actos.

La entidad recuerda que en el pasado ha logrado sentencias favorables en casos relacionados con la defensa de la libertad religiosa, y asegura que continuará recurriendo a la vía judicial ante situaciones similares.

Con este movimiento, Abogados Cristianos pretende abrir un debate sobre la convivencia de distintos usos del espacio público y el respeto a las tradiciones, en un contexto en el que las celebraciones de Semana Santa siguen teniendo una importante presencia social y cultural en numerosas ciudades españolas.