Villena celebra el VEM con 27 horas de música en directo, más de mil artistas y el lema “vida y cultura”

Villena prepara una nueva edición del VEM -Villena Es Música-, que este año conmemora su décimo aniversario bajo el lema “10 años de música y vida”. El festival se celebrará los días 12 y 13 de junio y se consolida como uno de los principales eventos culturales de la ciudad y de la provincia.

El anuncio ha sido realizado por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, acompañado por la concejala de Cultura, María Server; el director de la KAKV, José Ayelo; y el director del Teatro Chapí, Paco Flor. Se trata de un evento de carácter gratuito y dirigido a todos los públicos que reunirá a más de mil músicos en una programación que se prolongará durante 27 horas de actuaciones en directo.

Desde este martes queda abierta la convocatoria para los grupos interesados en formar parte del cartel de esta edición. Como en años anteriores, el VEM mantendrá su vertiente solidaria, destinando en esta ocasión sus acciones a APAC, la asociación comarcal de personas afectadas por el cáncer.

El festival recuperará espacios emblemáticos de la ciudad, como el escenario del mirador del Castillo, que estará dedicado a la música electrónica, y la Plaza de las Malvas, reforzando así su carácter urbano y participativo. Además, se celebrarán la quinta edición del concurso de fotografía “Momentos VEM” y el segundo concurso de grabación para bandas con temas originales, impulsando la creación artística local.

Pregón de Antonio Molina

El pregón de esta edición correrá a cargo de Antonio Molina, músico villenense, compositor y técnico de sonido, vinculado al Teatro Chapí y al propio festival desde sus inicios. El acto tendrá lugar el día 12 a las 19:30 horas, donde ofrecerá una visión personal de su trayectoria ligada al VEM.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado el valor del panorama musical de Villena, al que define como “un auténtico tesoro”, y ha precisado que el VEM mantiene sus principios fundacionales: gratuidad, proximidad, inclusión, diversidad, carácter intergeneracional y compromiso solidario.

Por su parte, la concejala de Cultura ha señalado que el festival nació con la vocación de convertir la expresión artística en un punto de encuentro compartido entre estilos, generaciones y formas de entender la creación.

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Desde la organización, el director de la KAKV, José Ayelo, ha denominado al VEM como un proyecto “innovador y diferente que se mantiene diez años después”, mientras que el director del Teatro Chapí, Paco Flor, ha puesto en valor el papel del voluntariado, fundamental en el desarrollo del evento, a la vez que ha hecho un llamamiento a la participación para “vivir la experiencia desde dentro”.