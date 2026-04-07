Villena estrena una planta de residuos de última generación para avanzar hacia el “residuo cero”

La Generalitat Valenciana ha activado la nueva planta de tratamiento de residuos de Villena tras culminar una profunda remodelación que ha supuesto una inversión superior a los 12 millones de euros. La instalación, gestionada por Vaersa y financiada con fondos europeos, da un salto cualitativo al incorporar sistemas automatizados y tecnología avanzada, dejando atrás el modelo anterior para adaptarse a las actuales exigencias en gestión y valorización de residuos.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado la planta con motivo de su puesta en servicio y ha destacado que esta infraestructura supone “una apuesta clara por el futuro de los municipios y por una forma más inteligente y responsable de gestionar los residuos”. La instalación presta servicio a 14 municipios y a más de 195.000 habitantes, dentro de un modelo alineado con las exigencias ambientales europeas.

Eficacia del 95%

La modernización ha permitido pasar de un sistema manual a uno automatizado con separadores ópticos de última generación que alcanzan una eficacia del 95 %, mejorando la recuperación de materiales como plásticos, metales y papel. Además, el nuevo sistema permite ofrecer un mejor servicio utilizando la mitad de energía que la anterior planta, aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental.

La planta cuenta con una capacidad de tratamiento de 280 toneladas por turno y recibe una media de 25 camiones diarios. El objetivo es avanzar hacia la denominada “fracción cero de residuo”, minimizando al máximo los desechos que acaban en vertedero mediante una mayor recuperación de materiales.

Pagar en función de los residuos

Entre las novedades destaca también la implantación de un sistema de pesaje que permitirá a los ayuntamientos pagar en función de los residuos que generen,incentivando así el reciclaje. Desde la Generalitat se ha incidido en la importancia de la implicación ciudadana, recordando que la correcta separación de residuos desde los hogares es clave para el buen funcionamiento del sistema.

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El proyecto incorpora además un componente social y educativo, con un aula ambiental destinada a fomentar la concienciación, especialmente entre los más jóvenes. La presidenta del Consorcio CREA y alcaldesa de Sax, Laura Estevan, ha subrayado que esta actuación supone “un punto de inflexión” en la mejora del tratamiento de residuos para los municipios adheridos